Javier Fernández es uno de los narradores colombianos más conocidos, no solo a nivel local sino también a nivel internacional, ya que por su narración del gol de James Rodríguez a Uruguay en el Mundial de Brasil 2014, por ejemplo, fue elegido en su momento como uno de los mejores del mundo.

Sin embargo, desde que salió del canal Caracol no ha tenido una relación tan cercana con los aficionados del fútbol, ya que en Win cometió un par de errores que le cuestionaron mucho y por eso ahora solo narra en el canal RCN los partidos de la Selección Colombia.

Sin embargo, los que muchos no saben es que además de su trabajo como periodista, Fernández también fue vicepresidente del América de Cali, pese a que es hincha del Deportivo Cali, y ahí creó un gran grupo de trabajo que ayudó a salvar a la institución en un momento en específico.

Además, hace unos años también quiso meterse en el mundo de la política, pero eso le trajo varios problemas.

En 2015, justo un año después de ese recordado Mundial en el que la ‘Tricolor’ alcanzó los cuartos de final del certamen internacional, en Colombia hubo elecciones regionales para votar por los alcaldes y gobernadores de todas las zonas del país.

Sorpresivamente, Fernández apareció como candidato para ser alcalde del municipio Florida, en Valle del Cauca, su pueblo natal. Sin embargo, pese a que iba con una gran ventaja en las encuestas, recibió varias amenazas que lo obligaron a retirarse de la contienda electoral.

Así lo confirmó el narrador en diálogo con ‘SíSePuedCast’:

Cuando le preguntaron sobre si recibió amenazas cuando fue directivo del América, Fernández contestó: “No, amenazas como tal no. Yo sufrí amenazas cuando quise hacer otra cosa en mi pueblo, Florida, Valle, que quise ser alcalde y me amenazaron de muerte a mí, a mis hijos, a mi esposa, y me tocó venirme a Bogotá unos meses porque fue duro el tema, muy duro”.