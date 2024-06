Este lunes 24 de junio, la Selección Colombia debutó con victoria en la Copa América 2024 al derrotar 2-1 a la ‘Albirroja’ con goles de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

El compromiso fue transmitido por Caracol TV y RCN, siendo el primero de ellos el que se impuso en el ‘rating’, según la medición de la empresa Kantar Ibope Media. Esto mismo ocurrió en los más recientes amistosos de la ‘Tricolor’, en los que los relatos de Javier Fernández (conocido como el ‘Cantante del gol’) registraron menos audiencia.

Precisamente, en el juego entre la ‘Tricolor’ y Paraguay el narrador vallecaucano cometió una pifia que no pasó desapercibida por algunos televidentes, tal y como ocurrió en días pasados cuando confundió a Lionel Messi con Leonel Álvarez. No obstante, fue en redes sociales donde se viralizó y se conoció masivamente.

¿Qué dijo el ‘Cantante del gol’ en partido de Colombia?

El error del relator se dio en los últimos segundos del partido, pues comenzó a hacer una cuenta regresiva para que el juez decretara el final del juego. Sin embargo, se enredó y no siguió el orden correcto de los números.

“Diez, nueve, ocho, siete, seis, cuatro, cinco… tres, dos, uno”, dijo en tono eufórico.

Nooo apenas veo esto kajskahshshahahjajajshhsja pic.twitter.com/G7Rn0ydHGX — 𝕵𝖚𝖆𝖓𝕵𝖔🇨🇴 (@ShitpostAmerica) June 25, 2024

De hecho, justo cuando dijo el 4 hizo una pausa con la que al parecer cayó en cuenta de su embarrada.

Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes usuarios se burlaron de lo ocurrido. No obstante, hubo quienes expresaron su molestia por el nuevo error del narrador.

“No es normal”, “no es la primera falla de una cosa tan simple”, “ese señor no era así”, “esto ya no da risa”, “increíble”, “contratado por la Nasa para lanzamientos”, “no me sorprende”, “iba a contar hasta diez otra vez”, “siempre sale con una nueva”, “por lo menos las risas no faltan”, son algunos de los comentarios que se leen en X (antes Twitter).