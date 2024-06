La Copa América 2024 inició en Estados Unidos y las polémicas también, pues todo empezó con la presentación del reguetonero colombiano Feid, actuación que no se pudo ver en plenitud en televisión porque la imagen se congeló, lo que dio paso a memes por montón.

(Vea también: “Feo, el ‘Ferxxo’”: memes dejaron en fuera de lugar a Feid, que ni se vio en Copa América)

Luego, un líder espiritual tomó la palabra en la mitad de la cancha para un particular mensaje en inglés. Y posteriormente posó con los árbitros una periodista argentina que recientemente se declaró decepcionada con James Rodríguez.

Después de todas estas polémicas rodó el balón y Argentina sin emplearse a fondo se impuso 2-0 sobre Canadá en el inicio del grupo A de la Copa América.

El juego se pudo ver en directo en Colombia gracias a que los canales de señal abierta tenían los derechos, para lo cual pusieron a lo mejor de sus nóminas periodísticas en cada transmisión.

No obstante, el que no logró salir ileso de la afilada crítica de la teleaudiencia fue Javier Fernández, que tuvo un particular lapsus en RCN.

Al parecer, el relator se pasó de revoluciones y se le cruzaron los nombres a la hora de hablar del capitán de Argentina, pues en vez de llamarlo por su nombre, Lionel Messi, le dijo el del nuevo técnico del Emelec de Ecuador.

“Completa se la comió Leonel Álvarez, que dilapida una linda opción para el segundo de Argentina”, dijo al aire.

En consecuencia, la ola de reacciones no se hizo esperar y con comentarios de todo tipo en redes sociales le hicieron la respectiva corrección.

“No es Leonel Álvarez; es Leonel Messi… ¿Está jugando Leonel Álvarez ? Vea pues por eso se fue del Pereira… ¿Cómo que Leonel Álvarez?… ¿Cuántas veces le vas a decir Leonel Álvarez a Lionel Messi?”, fueron algunas de las reacciones.

Lo cierto es que el color y el buen humor empezó a tomarse el torneo de selecciones más antiguo del mundo, algo en lo que los aficionados son los que juegan.