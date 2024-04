Para nadie es un secreto que Javier Fernández Franco es uno de los narradores colombianos con mayor reconocimiento a nivel mundial, teniendo en cuenta que lleva más de 20 años narrando partidos de la Selección Colombia y del fútbol local.

Actualmente, el vallecaucano —conocido como el ‘Cantante del gol’— relata compromisos en Win Sports y en el Canal RCN, pero ha sido tendencia en redes sociales por algunos errores que comete en las durante transmisiones.

Al respecto fue consultado en una entrevista con la emisora Tropicana, donde leyeron un comentario que hizo uno de los oyentes: “¿Por qué se equivoca narrando partidos?”, fue la consulta que hizo una persona que estaba escuchando el programa.

“Eso es completamente normal”, dijo inicialmente Fernández Franco.

Acá, el momento de su explicación:

Para poner un ejemplo, el ‘Cantante del gol’ recordó el episodio en el que su compañero Gonzalo de Feliche al parecer lo había corregido al aire debido a que había narrado un gol del Medellín, pero el equipo que lo había anotado era el Deportes Tolima.

“El gol fue del Tolima. Él no me sopló, [me mostró la hoja] pero era para otra cosa. Yo ya había caído en la cuenta… Primero que todo, como dijo Jesucristo una vez: ‘que tire la primera piedra el que no haya pecado’. Yo quiero que alguno de ustedes me diga si no se ha equivocado. Los únicos que no se equivocan, con todo el respeto, son los estúpidos que no hacen nada”, comentó el narrador.

Por último, el relator —que reveló en la misma entrevista de qué equipo es hincha— fue enfático al mencionar que, como cualquier otro ser humano, comete errores en su día a día.

“A aquellos que piensan que yo soy perfecto les quiero decir que no lo soy. Por favor, jamás… ni lo quiero ser. ¡Qué pereza!”, concluyó.

