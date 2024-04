Una tensa situación se dio este jueves 18 de abril en el programa ‘Saque Largo’, de Win Sports, luego de que los mencionados panelistas comenzaran a tener un cruce en medio de un debate.

El primero en dar su postura fue Julián Céspedes —que cubre la actualidad de los equipos antioqueños—, quien aseguró que tiene algunos amigos en el deporte debido a su profesión.

“Es que yo trabajo en el fútbol. Mis amigos tienen que ser los periodistas, los árbitros, los futbolistas… Yo no puedo ser amigo del gerente del banco cuando no me rodeo con ellos. Esos son mis amigos y yo no lo voy a negar” dijo el comunicador antioqueño.

Al escuchar eso, José Hugo Illera lo interrumpió y en tono agresivo insinuó que tenía más experiencia que su compañero en los medios.

“Yo también trabajo en el fútbol y desde antes que tú”, comentó el periodista barranquillero.

Acá, el video del momento:

Ese comentario no le gustó para nada a Céspedes, quien inmediatamente le respondió.

—Ah bueno, socio. Tú eres amigo de los jugadores, entonces tú proteges a los jugadores de los que eres amigo— comentó.

—Yo soy del fútbol y desde antes que tú— replicó nuevamente José Hugo Illera.

En ese momento, Céspedes subió el tono de su voz y le tiró un fuerte comentario a su compañero.

—Claro, porque tienes la ventaja de que tu papá te metió en este cuento, yo me la rebusqué solito, yo me la rebusqué solito— señaló, haciendo referencia de que está en los medios gracias al periodista Hugo Illera.

—No, él no me metió, yo me metí. Yo me metí gracias a él— respondió Illera, molesto por lo que dijo su compañero en Medellín.

Los ánimos estaban caldeados y por tal motivo los demás panelistas intervinieron para tranquilizar la situación.

—Ya, ya, muchachos, calma— dijo Jhon Jairo Miranda.

—Vamos a ir a una pausa y ya venimos…— agregó Eduardo Luis, conductor del espacio deportivo.

La producción no había mandado a comerciales e Illera alcanzó a pronunciar: “Mejor te hubieras dedicado a la ingeniería”.

