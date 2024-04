En la jornada 17 del fútbol profesional colombiano, América de Cali tenía una gran posibilidad de subir en la tabla de posiciones debido a los otros resultados que se presentaron en la jornada, pero no pudo pasar del 0-0 con el Deportivo Pasto y sus opciones son cada vez más escasas.

De hecho, este juego también tuvo varias polémicas arbitrales, pues en el inicio del segundo tiempo el juez central pitó un penalti a favor del cuadro vallecaucano, pero luego de la revisión del VAR se determinó que no hubo falta.

Luego, en el minuto 90+1, América se montó en el marcador gracias a un autogol del cuadro pastuso, pero de nuevo el arbitro intercedió y determinó que el delantero Adrián Ramos cometió falta sobre el defensor y que por eso la anotación debía ser anulada.

😮⚽🔴🔥¡Increíble! En la última del partido, gol en contra del Pasto, sin embargo, el juez decidió falta y anuló el gol. El partido sigue 0-0 entre América y Pasto en #LALIGAxWIN pic.twitter.com/TxCamArEb2 — Win Sports (@WinSportsTV) April 19, 2024

Más allá de eso, muchos no están contentos con el rendimiento del equipo, pues la nomina es muy fuerte y, aunque en los últimos compromisos se evidenció una mejora, igual ahora todo indica que no le va a alcanzar por más de que se ganen los dos compromisos que faltan.

Óscar Rentería, fuerte con el América de Cali

De hecho, uno de los mayores críticos del rendimiento del conjunto vallecaucano fue el periodista Óscar Rentería, quien subió un video a sus redes sociales argumentando que lo del América ha sido pobre y que por eso, si queda eliminado, todo sería un “auténtico fracaso”.

“Ya América no defiende ni puede aspirar a su propio rendimiento. Ya América está jugando con otros resultados, como con los de Once Caldas, Millonarios, Junior y Medellín. América no depende de sí mismo”, comenzó explicando Rentería.

Y agregó: “Yo podría decir hoy que lo de América es un auténtico fracaso. Con esa nómina tan costosa y poderosa y estar en este momento eliminado prácticamente de cuadrangulares es triste”.

Para clasificar, América necesita ganar los dos compromisos que le quedan, pero no la tendrá fácil, ya que su próximo encuentro será frente a Independiente Santa Fe en condición de visitante el domingo0 21 de abril a las 2:00 de la tarde y luego, en la última jornada, se medirá con Once Caldas con horario aún por definir.

