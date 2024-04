Por: Gol Caracol

Durante la presente semana se ha dado todo un ‘boom’ en nuestro país por el lanzamiento del ‘Desafío XX’, el ‘reality’ más exitoso de Colombia y que completó su versión número 20 en Caracol Televisión.

Y en la historia de dicho ‘reality’ han participado jugadores que pasaron por la Selección Colombia y que actuaron en clubes importantes como América de Cali, Millonarios, Junior y Medellín.

Ese es el caso de Carlos Fernando ‘mi Negro’ Asprilla, quien se le midió al reto en el año 2010 y al que ahora encontramos en la ciudad de Armenia trabajando con Europa FC, equipo que se prepara para encarar el torneo nacional Sub-20 de la Difútbol y que tiene como objetivo enviar jugadores a Europa para proyectarlos y consolidarlos en España.

“El ‘Desafío’ fue una de las aventuras que uno vive aparte del fútbol y pues lo quería hacer. Y bueno, me fue muy bien, gracias a Dios, porque viví cosas que en el fútbol no se viven. No es fácil, porque pues igual se pasó hambre, se pasó necesidad. Y todo eso lo hace más fuerte a uno, para poder sobrepasar todas esas adversidades”, contó Asprilla, quien fue un rendidor zaguero central, nacido en la Paila, en el Valle del Cauca y de 52 años.

‘Mi Negro’, apodo que le acuñaron en la ciudad de Cali y en sus mejores tiempos con América siendo parte de la nómina subcampeona de Copa Libertadores en 1996, también estableció similitudes entre lo vivido en el ‘reality’ y en los camerinos en los que estuvo durante más de 15 años de carrera deportiva. Así comentó que “el ‘Desafío’ no fue tan difícil como estar en un camerino de fútbol profesional, pero sí fue complicado poderles llegar a los compañeros. Aparte de las pruebas físicas, también allá son pruebas mentales y mucha estrategia. Eso es lo que hay que meter allá. No es fácil porque puedes conocer a otras personalidades, con unas mentalidades no tan fáciles”.

El exjugador vallecaucano y ahora entrenador no desaprovechó la oportunidad para enviar un mensaje y un reconocimiento al Desafío por sus 20 años. “Yo la verdad que felicito a toda la producción, a todos esos participantes que han tenido la valentía de estar allá y vivir otras cosas que no han vivido. La verdad que eso lo puede sentir la persona que ha estado involucrada allá”, finalizó.

Hablando de fútbol con Carlos Fernando ‘Mi Negro’ Asprilla

¿A qué se dedica Carlos Fernando ‘Mi Negro’ Asprilla?

“Estamos aquí en un proyecto nuevo. Un desafío que es la sub-20 de Europa Fútbol Club acá en Armenia. Es una sub-20 con muy buenos jugadores de proyección, un club que tiene convenio con el Levante, de España, y aquí estamos trabajando, gracias a Dios”.

¿Entonces dejó la disciplina del América?

“Sí, estuve un buen tiempo allí, muy agradecido con la familia de Tulio Gómez. Yo estaba con el América de Cali, pero ya en diciembre tomé la decisión de buscar otros horizontes, otros proyectos, otro nuevo objetivo y aquí estamos. Me invitaron a este proyecto y gracias a Dios, las cosas han salido muy bien hasta el momento”.

¿Cuál es el objetivo de Europa Fútbol Club?

“Acá trabajando con el dueño del proyecto que es el señor Jason Caro, quien también es dueño del Real Tolima, con equipos en la sub-17 y sub-15. Hay dos chicos que se han ido para el Levante. Es muy interesante que les haya ido muy bien. Y bueno, acá con esas ganas de apoyar a todos estos chicos, que tienen esos sueños para salir adelante”.

¿Qué opina del fútbol colombiano de hoy?

“Yo creo que tenemos que mejorar en el fútbol nuestro. Por ahí vi una entrevista del seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, diciendo la verdad. Entonces, tenemos que mirar cómo podemos solucionar o cómo podemos mejorar aquí. En nuestro fútbol hay mucha calidad, pero debemos ajustar en la Liga profesional del fútbol colombiano. Hay talento, pero hay que mejorarlo ciento por ciento”.

¿Qué títulos ganó Carlos Fernando Asprilla en el fútbol colombiano?

Carlos Fernando Asprilla ganó con América los títulos del fútbol colombiano en los años de 1990, 1992 y 1997 teniendo a hombres de reconocimiento como compañeros como Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez, Álex Escobar, Giovanni Hernández, y Anthony de Ávila. Además de eso, en Millonarios fue campeón de la Copa Merconorte en 2001, bajo la orientación del técnico Luis ‘Chiqui’ García.

