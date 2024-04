Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Nueva polémica y escándalo en el fútbol colombiano. En esta ocasión ocurrió en el partido de América de Cali contra Deportivo Pasto, por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2024, en el estadio Pascual Guerrero. El encuentro culminó 0-0, lo que significó que el ‘escarlata’ continuara afuera del grupo de clasificados a cuadrangulares. Sin embargo, de lo único que se habla es de una acción puntual.

Se jugaba el primer minuto de los seis de adición que dieron en el segundo tiempo y los ‘diablos rojos’ se volcaron al ataque, en busca de la victoria. En ese momento, lanzaron un balón largo, que llegó a destino de Adrián Ramos. El delantero luchó, mano a mano, contra Nicolás Gil, quien cayó al suelo en medio del forcejeo. El árbitro pitó falta.

(Lea también: Árbitros en Millonarios-Junior “se fueron a las manos” por jugada, dijo Melissa Martínez)

Sin embargo, la pelota quedó a la deriva y un futbolista del conjunto ‘volcánico’, en su afán de despejar, marcó gol en propia puerta. Era el tanto del triunfo de América de Cali. No obstante, como no se dio esa habitual continuidad por parte del juez central, David Espinosa, nada valió. Ahí, llegaron los reclamos, las protestas airadas, molestias y mucho más desde las toldas del club vallecaucano. Finalmente, no se pudo hacer nada, ya que el VAR no pudo intervenir.

😮⚽🔴🔥¡Increíble! En la última del partido, gol en contra del Pasto, sin embargo, el juez decidió falta y anuló el gol. El partido sigue 0-0 entre América y Pasto en #LALIGAxWIN pic.twitter.com/TxCamArEb2 — Win Sports (@WinSportsTV) April 19, 2024

Lee También

Qué dicen analistas arbitrales sobre gol anulado al América

Fue así como las repercusiones aparecieron en redes sociales, en particular por parte de los especialistas arbitrales. Cada uno de ellos estuvo de acuerdo en que no fue lo acertado. Así lo hizo saber la cuenta de ‘El VAR Central’, a través de su ‘X’ (antiguamente Twitter), en la que afirmó que no había sido infracción:

“¿Es suficiente ese contacto para sancionar falta? ¡Para mí, no! Es algo mínimo, más que empujón veo solo un toque de Ramos. Parece que el árbitro sancionó la falta antes de acabar la jugada, de ser así el VAR queda inhabilitado para intervenir”, sentenció.

🤔 ¿Es suficiente ese contacto para sancionar falta? ¡Para mí, no! Es algo mínimo, más que empujón veo solo un toque de Ramos. Parece que el árbitro sancionó la falta antes de acabar la jugada, de ser así el VAR queda inhabilitado para intervenir.

pic.twitter.com/kB8TilAjFa — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) April 19, 2024

Por esa misma línea, habló José Borda, analista arbitral, puntualizando que no había sido nada y debió haber significado el 1-0:

“¡Era autogol! En América de Cali frente a Deportivo Pasto, el árbitro David Espinosa anuló mal el autogol de Brayan Carabalí, No hay falta y no debió pitar; de acuerdo al protocolo, tenía que esperar (demorar el silbato) para que el VAR pudiera entrar a revisar. Falló porque no lo hizo”, expresó.

¡ERA AUTOGOL!

En @AmericadeCali vs @DeporPasto el árbitro Espinoza anuló mal el autogol de Carabali, NO hay falta y NO debió pitar; de acuerdo al protocolo, tenia que esperar (demorar el silbato) para que el VAR pudiera entrar a revisar. Falló porque no lo hizo

📽WinSports pic.twitter.com/cHGsmiKpzP — joseborda (@joseborda1) April 19, 2024

“Esto es un escándalo”, sentenció Wilmer Barahona. “No hay falta… Lo peor es que el árbitro no hizo el delay, por ese motivo el VAR no puede intervenir. Los árbitros tienen la orden de dejar terminar la jugada y luego sancionar, para así el VAR puede revisar. Desastroso; No hay falta, aunque Ramos coloca el brazo al defensa (sin fuerza) el defensa hace un mal giro y cae”, dijo.

Esto es un escándalo:@AmericadeCali vs @DeportivoPasto4

No hay falta…lo peor es que el árbitro no hizo el Delay, por ese motivo el var no puede intervenir. Los árbitros tienen la orden de dejar terminar la jugada y luego sancionar, para así el var puede revisar. Desastroso… pic.twitter.com/nj6SVPSKeL — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) April 19, 2024

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.