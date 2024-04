Lee También

El presidente de Jaguares afirmó que no tenía la intención de dar a conocer nombres de los equipos beneficiados, pero comentó que sí se había sentido perjudicado con algunas decisiones arbitrales: “No voy a nombrar equipos porque los equipos no tenemos la culpa de los errores arbitrales, pero sí sabemos que hay muchos inconvenientes”.

Soto también enfiló sus comentarios contra el VAR pues, en su criterio, parece no estar bien manejado por los réferis colombianos: “No sé si es que el VAR es fácilmente manipulable con sus líneas o con sus conceptos y tampoco me atrevo a juzgar, porque no soy experto en el tema”.

