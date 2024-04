Por: Gol Caracol

Este lunes, en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, estuvo como invitado el periodista Milton Infante Jr., de la ciudad de Santa Marta y del medio ‘Nahía linda radio’, quien entregó reveladores detalles del escándalo que estalló de la semana pasada por un caso de supuestas apuestas ilegales en el seno del plantel profesional del Unión Magdalena, de la Primera B del fútbol colombiano.

Y en su relato, Infante Jr. fue explicando lo sucedido y lo que ha pasado en las últimas semanas con este espinoso tema, que viene siendo investigado a fondo por parte de la dirigencia del tradicional equipo samario.

“El 1 de abril, Unión Magdalena interpuso una denuncia penal por estafa y corrupción en contra de los jugadores Daiver Vega y Alain Guerrero. Los hechos datan de un entrenamiento el 6 de febrero. El equipo profesional se fue al gimnasio, y a la cancha de Los Trupillos se acercó un extranjero al entrenamiento de la Sub-20. Buscó al preparador físico y le dijo que tenía una plata para arreglar un partido. El PF le dijo que no, que Unión es un equipo serio, que no se prestaba para eso. Hay evidencia de la llegada al lugar del extranjero. De inmediato, el preparador físico se lo comunicó a las directivas. El siguiente evento fue el 4 de marzo, previo al partido contra Cúcuta, porque Unión recibe una alerta, (los directivos) se comunican con los jugadores y les dicen: ‘muchachos, ojo con lo que están haciendo… Avanza el tiempo y, posterior al partido contra Real Cartagena, un grupo de 8 jugadores van a la casa del DT (Álvaro Hernández) y le dicen que ven cosas raras, que no quieren que sus carreras se vean manchadas por el amaño de partidos y que le pedían que se hiciera algo. El DT se comunica con las directivas, y separa a unos jugadores”, explicó inicialmente Infante Jr. en el contacto con el grupo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.

El comunicador invitado a ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, siguió con su detallado informe. “El DT dice que en la medida que vea cosas raras va a ir separando jugadores. Se conoce lo de los 8 jugadores separados. Paralelo a eso, el Unión cita a dar testimonio a varios jugadores. Se recopila la información y señalan a estos jugadores (Daiver Vega, uno de ellos). Vega es señalado de acercarse a sus compañeros para decirles: ¿cómo andas de plata? Eso es lo que logra recopilar el Unión Magdalena, un club que hay que destacar porque ha denunciado un gigante que vemos todos, al que nadie le ha metido el hombro y ahora es valioso arroparlo”.

Según Milton Infante Jr., el caso se encuentra en la etapa de investigación, con Daiver Vega y Alain Guerrero como futbolistas involucrados principalmente.

“Yo personalmente hablé con Daiver Vega. Él lo niega todo, que fue lo que me autorizó a decir”, finalizó el periodista de Santa Marta.

Los testimonios de los jugadores de Unión Magdalena

Los ofrecimientos para arreglar partidos van entre sumas de 10, a 15 o 20 millones de pesos, que en algunos casos son recibidos supuestamente por no estar el club con los salarios al día. Uno de estos encuentros, según el jugador testigo, fue contra el Cúcuta Deportivo para ir perdiendo 2-1 en el primer tiempo.

Se habló que esto de las supuestas apuestas ilegales en Unión Magdalena no son de hoy, ni de la presente temporada; sino que vienen desde 2023 cuando se presentaron otros partidos que se intentaron arreglar, uno de ellos fue ante el Deportivo Cali: “Hubo trabajo de apuestas”, dice la declaración.

En algunos partidos se vieron actitudes de jugadores del Unión Magdalena en los camerinos, revisando celulares e incluso hasta realizando llamados de tinte dramático.

En un partido de 2023, jugadores de Unión Magdalena invitaron a sus pares de Medellín para que las arrebataran el balón y les hicieran goles.

