El todos contra todos de la Liga BetPlay 2024-I está culminando y es por ello que ya se habla del popular ‘número mágico’ con el que, posiblemente, los clubes tendrían asegurada la clasificación a las finales.

Según José Orlando Ascencio, periodista de El Tiempo, el puntaje probable para acceder a los cuadrangulares del fútbol colombiano sería 29, teniendo en cuenta que en el primer semestre de 2024 se eliminó la fecha de los clásicos y solo se disputarán 19 jornadas.

En este orden de ideas, por ahora, Atlético Bucaramanga, dirigido por Rafael Dudamel, es el único equipo que está en las finales al ser el líder de la tabla general con 32 unidades, aún con cuatro fechas por disputar.

Tabla de posiciones hasta la fecha 15:

Posición Equipo Partidos Puntos 1 Atlético Bucaramanga 15 32 2 Deportes Tolima 15 29 3 Once Caldas 15 28 4 Santa Fe 15 27 5 Deportivo Pereira 15 27 6 Equidad 15 26 7 Junior 15 24 8 América de Cali 15 22 9 Millonarios 15 19 10 Nacional 15 19 11 Fortaleza 15 19 12 Independiente Medellín 15 19 13 Águilas Doradas 15 18 14 Jaguares de Córdoba 15 17 15 Deportivo Cali 15 15 16 Envigado 15 15 17 Deportivo Pasto 15 15 18 Boyacá Chicó 15 15 19 Alianza FC 15 13 20 Patriotas 15 12

Cuentas de Millonarios, Nacional y América en Liga 2024-I

América de Cali, Millonarios y Atlético Nacional, los tres equipos más importantes de Colombia, dejaron atrás la mala racha y en las últimas jornadas se metieron en la lucha por acceder al grupo de los ocho.

Así las cosas, el ‘Escarlata’, con 22 puntos, deberá ganar tres de los últimos cuatro encuentros para entrar sin apuros a los cuadrangulares del 2024-I; mientras que Millonarios y Nacional, ambos con 19 unidades, están obligados a no caer en ninguno de los cuatro duelos restantes, ganando mínimo tres y a la espera de que los ayuden otros resultados.

Calendario América de Cali

Fecha 16: Deportivo Cali vs. América de Cali.

Fecha 17: América de Cali vs. Pasto.

Fecha 18: Santa Fe vs. América de Cali.

Fecha 19: Once Caldas vs. América de Cali.

Calendario Millonarios

Fecha 16: Pasto vs. Millonarios.

Fecha 17: Millonarios vs. Junior.

Fecha 18: Pereira vs. Millonarios.

Fecha 19: Millonarios vs. Boyacá Chicó.

Calendario Atlético Nacional

Fecha 16: Santa Fe vs. Atlético Nacional.

Fecha 17: Atlético Nacional vs. Pereira.

Fecha 18: Medellín vs. Atlético Nacional.

Fecha 19: Atlético Nacional vs. Tolima.

