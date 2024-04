Por: Familia Cardenal

Familia Cardenal: últimas noticias sobre el fútbol colombiano, liga betplay, equipos, tabla de posiciones, hinchas y mucho más. Visitar sitio

Hace un par de meses, Santa Fe oficializó la llegada de Luis Delgado como nuevo entrenador de arqueros de las categorías inferiores, algo que causó molestia en los hinchas de Millonarios.

Y es que cabe recordar que Delgado fue pieza importante en el título de Millonarios en el 2012 bajo la dirección de Hernán Torres. Sus grandes atajadas lo llevaron a ser un referente del club azul, donde estuvo desde el 2010 hasta el 2015.

(Vea también: Nacional superó a Santa Fe, Millonarios y Junior en importante estadística fuera del fútbol)

Luego de varios comentarios, el mismo Lucho Delgado hizo un video en sus redes sociales explicando cómo se dio su llegada a Santa Fe, equipo que le abrió las puertas hace más de dos meses y con el cual se siente bien.

Millonarios le cerró las puertas a ‘Lucho’ por una lesión

“Les cuento que Millonarios me contactó y tuve la posibilidad de viajar a Bogotá, invertí en ese viaje, fui a Bogotá, hice unos exámenes laborales y me dicen que tengo una lesión de rodilla y no puedo entrenar en el club. Aun así, dije: ‘me quedo en Bogotá, me voy a radicar en Bogotá. Voy a buscar una estabilidad, voy a buscar que Matías (su hijo) tenga la estabilidad de que se mantenga en un club, que pueda seguir su proceso deportivo, que pueda mejorar, que pueda crecer’ y él, hoy en día, está vinculado a Millonarios con la categoría sub-15″, inició el exguardameta.

Entonces todo se dio para llegar a Santa Fe: “Yo también quería buscar esa estabilidad, quería estar un poco más tranquilo dejar de estar de un lado para otro. Entonces, lo de Santa Fe se da porque recibo la llamada de un gran amigo, me dice: ‘¿’Lucho’, qué estas haciendo?’, le digo que acabo de llegar a Bogotá, que me estoy acomodando y esperando opciones de trabajo. Él me dice: ‘‘¿Lucho, te gustaría trabajar en Santa Fe?’ y yo le dije: ‘Hágale ¿Qué hay qué hacer?’“.

Luego se reunió con el presiente del club: “Me dice que tengo que hacerme cargo de los arqueros de las categorías menores, entonces le dije: ‘De acuerdo, ¿con quién hay que hablar? y después espere la llamada del gerente y tuve la posibilidad de conocer a don Eduardo (Méndez), con quien hablé un rato y finiquité el tema del contrato y los mismos exámenes de Millonarios los hice en Santa Fe y los pasé“.

(Lea también: Santa Fe sorprende (¿para mal?) con venta de boletería para juego contra Atlético Nacional)

Y añadió: “Afortunadamente, y ahí es donde voy yo a que las cosas de Dios no tienen trabas. Cuando es de Dios, es de Dios y ya don Eduardo me dice: ‘¿Cuánto se quiere ganar?’ Yo le digo: ‘Esto’ y me dijo: ‘Listo, vaya firme contrato’“.

Finalmente habló sobre su presente en el cuadro ‘Cardenal’, que tendrá una millonaria inversión. “He podido participar de muchos eventos, he podido conocer grandes personas, reencontrarme con muchos amigos, muchas personas con las que en su momento pude compartir. Me encuentro muy contento de pertenecer a este club que me abrió las puertas que me permite seguir creciendo desde este nuevo rol como entrenador”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucho Delgado (@luchodelgado31)

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.