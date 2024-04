Deportivo Cali tiene un complicado panorama. Los ‘azucareros’ no levantan cabeza en ninguna de las facetas en las que el club se desarrolla; desde lo deportivo hasta lo administrativo, teniendo serios problemas económicos que complican su óptimo funcionamiento como institución.

De igual manera, la situación delicada del equipo tradicional del Fútbol Colombiano se debe a sobrecostos de pasadas juntas directivas, los cuales se encuentran en investigación.

Algunas de las irregularidades que se señalan son:

Justamente, ante el presunto derroche de dinero en esas áreas, desbordó el presupuesto y aumentó el pasivo del club.

Partiendo de lo anteriormente mencionado, el flujo de caja es deficitario, y se encuentra centrado en el pago de deudas que tiene Deportivo Cali con otras entidades. Por ende, el equipo masculino no tiene grandes contrataciones como era su tradición, ya que debe tener cuidado en no caer en sobrecostos que agudicen el problema económico de los ‘azucareros’.

Según el balance de pasivos del año 2023, la institución vallecaucana tiene una deuda de $ 112.878.118.000.

Para el inicio de la temporada 2024, el club ‘Azucarero’ contrató a 17 futbolistas, sumándole la reciente incorporación de Fredy Montero del fútbol de la MLS.

Sin embargo, la apuesta de la directiva fue evidente: futbolistas que no tuvieran mucho protagonismo en sus clubes, que llegaran como agentes libres y en calidad de cesión o una compra a bajo precio; evitando estrellas, pero sí obteniendo jugadores con calidad y cierto trayecto destacado.

Para ejemplificar: Javier Reina, Fabián Ángel, Jarlan Barrera y Andrés Andrade. Igualmente, también se decidió continuar con un proceso con Jaime de la Pava, pero el orientador no superaría la jornada 14 de la Liga-I.

Asimismo, el rol de los canteranos es muy importante actualmente, ya que jugadores como Juan José Córdoba, Alejandro Rodríguez y Gian Franco Cabezas.

Pero, más allá de la apuesta de los juveniles, los resultados no han acompañado a los ‘azucareros’, agudizando la crisis del Deportivo Cali, ya que peligra en la tabla del descenso.

Solamente clubes como Patriotas de Boyacá y Jaguares de Córdoba están por delante del club ‘verdiblanco’. Aunque, no tan lejos, en el caso del club de la costa Atlántica, está a 4 centésimas (0,04) de salvarse; por lo que condenaría al club verde del Valle del Cauca.

Justamente, bajo la dirección de Guido Jaramillo, el Deportivo Cali espera alzar cabeza en las siguientes dos asambleas. La primera será el 8 de abril, citación de tipo ordinario, para realizar un balance financiero de rigor para un futuro próximo; tomando decisiones para apoyar el club.

Por otra parte, el 17 de abril se realizará otra asamblea extraordinaria. Allí se oficializará el cambio de estatutos e iniciar la conversión, que sería de Asociación a Sociedad Anónima. Como incentivo para la asistencia de los asociados y poder que haya quorum, el nuevo directivo Humberto Arias Jr, rifará una suite del estadio entre quienes vayan de forma presencial o virtual a la asamblea.

Con esta determinación, se cambiará de enfoque organizativo, lo que permitirá a los interesados en invertir, inyectarle dinero al club.

Finalmente, con dicha decisión, se espera que la crisis en el Deportivo Cali no crezca más y se empiecen a buscar alternativas y soluciones concretas con las que se espera que uno de los clubes más antiguos de Colombia.

La crisis del Deportivo Cali es transversal, involucrando a actores oficiales de la institución como a los seguidores de este, ya que hay un marcado descontento colectivo.

Pero, rechazando cualquier caso de violencia, amenazas y conducta delincuencial, han existido varios episodios en los últimos meses en el que los ‘seguidores’ del club verde han estado en el centro de la polémica.

Justamente, Harold Lozada renunció a la Junta Directiva del equipo ante la denuncia de amenazas en su contra y a sus familiares, por ende, decidió dar un paso al costado:

“Ya te imaginarás el susto de mi familia, ya he cumplido mi labor. Ya llega un momento donde no se meten conmigo, sino con ellos. Me llamaron a decirme que hasta cuándo seguiría en el club (…) Mi viejo anoche me llamaba tres veces para saber si yo había llegado bien”.