Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

En las últimas horas, se ha filtrado una fotografía bastante comprometedora con Falcao García como principal protagonista. Y es que, por lo menos en redes sociales, la reacción ha sido de gran manera por parte de los diferentes cibernautas, especialmente hinchas de Millonarios, quienes sueñan con verlo jugar en su amado equipo.

Como ya es sabido, todavía se mantiene viva la esperanza en la afición ‘embajadora’ de que el ‘Tigre’ aterrice en tierras capitalinas una vez finalice su contrato con el Rayo Vallecano. Es más, en repetidas ocasiones el mismo delantero ha hablado sobre dicha posibilidad, afirmando que está dentro de sus opciones.

(Vea también: Radamel Falcao le dio sorpresa a Selección Colombia para motivarla y ganarle a Rumania)

No obstante, para esta ocasión, Falcao García se vio relacionado con un equipo capitalino y no justamente Millonarios, equipo que sueña con tenerlo. Se trata de Fortaleza CEIF, un conjunto recién ascendido a la primera división del fútbol colombiano y reconocido por su particular manejo en las redes sociales.

Según lo compartieron los ‘amix’ a través de su cuenta oficial de Instagram, el ‘Tigre’ posaba con la camisa del equipo bogotano en sus manos y una sonrisa de ‘oreja a oreja’. El atacante colombiano miraba detalladamente y con gran gusto la casaca de Fortaleza, hecho que armó la polémica en redes, con los hinchas ‘embajadores’ como protagonistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fortaleza CEIF (@fortaleza_ceif)

“Jajajaja igual es de Millonarios jajajajaja”, “le va mejor yendo a fortaleza en el retiro que a memenarios”, “la cara lo dice todo jejejeje”, “como no sentir cariño por fortaleza” y “lo vieron primero con la de forta que con la de millosaurios”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en respuesta a la publicación.

(Lea también: Falcao García se destapó sobre su situación con Selección Colombia; sigue con esperanzas)

Como acto seguido, los ‘amix’ postearon un nuevo video en el que Falcao reconoció que sigue de cerca los contenidos de Fortaleza CEIF en sus diferentes plataformas digitales y que son de agrado para él, por la manera en que lo hacen. Además de eso, el delantero samario analizó el proyecto deportivo que los capitalinos y la manera en la que lo manejan en la actualidad.

Lee También

“Sí lo conozco muy bien (Fortaleza), sobre todo a sus redes sociales que soy muy fan. Es un club que esta haciendo las cosas muy bien desde las bases y creo que tiene mucho futuro”, dijo Falcao después de recibir la casaca del cuadro bogotano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fortaleza CEIF (@fortaleza_ceif)

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.