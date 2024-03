Por: Q'HUBO MEDELLÍN

Por estos días, la Selección Colombia se encuentra disputando sus primeros partidos amistosos del año, los cuales le sirven como preparación para la Copa América 2024 que se llevará a cabo en junio en Estados Unidos.

Es por esto que el técnico Néstor Lorenzo, ha querido sumar juventud y experiencia en su plantel y eso lo ha demostrado manteniendo a futbolistas como David Ospina y James Rodríguez, quienes siempre han hecho parte de procesos anteriores.

No obstante, dentro de los jugadores experimentados se ha vuelto común no ver al goleador histórico de la Tricolor, Radamel Falcao García, quien en cada convocatoria es tema de discusión, pues a pesar de que no ha tenido suficientes minutos en el Rayo Vallecano, continúa vigente en el balompié europeo.

Recientemente, en entrevista con ‘Bolavip’, El Tigre habló de toda esta situación y confesó por qué el estratega argentino no lo ha vuelto a llamar dejando claro que nunca ha perdido contacto con el DT, por lo que no pierde las esperanzas de volver a ser convocado.

Así las cosas, queda claro que no es un tema personal y que la ausencia del atacante es porque no ha tenido ritmo suficiente en el equipo español y eso hace que no anote goles, por lo que habrá que esperar si el mismo Falcao puede mejorar esa situación en el Rayo o en otro equipo.

Cabe mencionar que Falcao García en la presente temporada ha logrado disputar 20 partidos con Rayo Vallecano siendo inicialista solo en una oportunidad. Aparte de eso, ha anotado 4 goles, siendo la Copa del Rey donde mejor le ha ido.

El próximo reto de la Selección Colombia será este martes, 26 de marzo, cuando se mida ante Rumania por el segundo partido de la fecha Fifa. El juego está programado para las 2:30 de la tarde.

