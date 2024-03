Por: Noticias 24/7

Lo más destacado del mundo informativo y en diferentes ámbitos. Presentamos contenidos relevantes en el mundo digital, que acaparan la atención de miles de usuarios en diferentes plataformas. Visitar sitio

Dayro Moreno hizo historia en el fútbol profesional colombiano convirtiéndose en el máximo goleador y alcanzando los 225 goles. El delantero superó a Sergio Galván Rey, quien anotó 224 goles durante su carrera en la liga colombiana.

Con su anotación ante Independiente Medellín, Dayro Moreno quedó en la historia del FPC, sin embargo, su carrera estuvo llena de cuestionamientos y polémicas. Y es que el goleador oriundo de Chicoral, Tolima, siempre ha aceptado que le gusta salir de fiesta y “tomarme mis ‘wiskicitos'”, dijo.

(Vea también: [Video] Dayro Moreno y el emotivo abrazo de más de 400 goles con Sergio Galván Rey)

Dayro Moreno cree que pudo triunfar como Falcao y James Rodríguez

Durante una entrevista con Eduardo Luis para Win Sports en 2022, cuando estaba en Bucaramanga, Dayro tocó el tema de las fiestas y cómo fue un obstáculo en su carrera, a pesar de ser un gran goleador. El narrador le dijo que “si hubieras querido, hubieses hecho cosas inmensas a nivel internacional. De pronto si hubieses tomado hasta más en serio las cosas”.

El delantero de Once Caldas, quien salió de Nacional por pelea con compañero, se puso serio y le respondió: “He escuchado a mucha gente decir lo mismo, pero he sido un bendecido de Dios. Si hubiera tenido un poco más de orden en mi vida, hubiera estado triunfando como James, como Falcao, pero uno no puede llorar sobre la leche derramada, pero estoy agradecido con todo lo que me hacen en Colombia”.

Y concluyó afirmando que dejó una huella en el fútbol colombiano y eso para él es “un orgullo muy grande y eso no se borra”.

(Lea también: Con golazo, Dayro Moreno alcanzó Galván; se dieron abrazo y hubo camiseta especial)

Dayro busca otro récord

Además de ser el goleador histórico del FPC, Dayro tiene entre ceja y ceja otra marca: ser el delantero colombiano con más goles en la historia. El récord lo tiene Víctor Hugo Aristizábal, quien anotó 246 goles, seguido de Falcao con 245. Actualmente, el tolimense está cerca y tiene 334 anotaciones.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.