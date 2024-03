A través de las redes sociales, Once Caldas compartió un video que muchos hinchas del fútbol colombiano estaban esperando: el reencuentro entre Dayro Moreno y Sergio Galván Rey.

Y es que, este viernes, primero de marzo, Moreno Galindo puede igualar y hasta superar al delantero argentino, quien es el máximo anotador del fútbol colombiano con 224 goles.

(Vea también: Dayro Moreno podría conseguir récord en la ciudad en la que Galván Rey metió su último gol)

Cabe recordar que Dayro, capitán de, Once Caldas, llegó a 223 goles en la liga colombiana en el pasado juego contra Millonarios y está a un solo tanto para alcanzar a Galván Rey.

Vea acá el emotivo reencuentro entre Dayro Moreno y Sergio Galván Rey:

Sergio Galván Rey y las palabras a Dayro Moreno

De cara al partido que se disputó en el Palmaseca, Sergio Galván Rey, también referente de Once Caldas, dedicó unas palabras y se mostró a gusto con que su excompañero de equipo le quite el honor de ser el máximo goleador del FPC.

“Para mí, ser el máximo goleador en toda la historia del fútbol profesional colombiano es un honor y el Once Caldas ha sido muy importante en ese logro, ay que fue el equipo que me dio la oportunidad de llegar a Colombia”, dijo.

Y agregó: “Ahora, Dayro está muy cerca de romper ese récord, me alegra por él, lo conozco desde que llegó a Once Caldas. Sé lo que cuesta y lo que significa hacer historia, lo mejor es que es récord continuará en casa en el Once Caldas.

🔊 “El récord continuará en casa…”🇮🇹

Las leyendas del FPC son blancas 🏆🤍⚽️ pic.twitter.com/6xUTEvBxXW — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) March 1, 2024

