Llegó el gol 223 en la carrera de Dayro Moreno. Este martes 27 de febrero, en el estadio El Campín y en la victoria 0-2 de Once Caldas sobre Millonarios, se reportó en el marcador.

Así las cosas, solo está a un tanto de igualar a Sergio Galván Rey (224) como máximo goleador histórico del fútbol colombiano. Por eso, las preguntas en torno al caso no se hicieron esperar y habló de ello en rueda de prensa, posterior al encuentro.

De igual manera, el delantero Dayro Moreno del ‘blanco blanco’ fue claro al decir que, más allá de este importante registro que acaricia, tiene otros objetivos colectivos que considera más importantes. De igual manera, explicó qué y cómo se mantiene en forma y motivado para, a sus 38 años, no negar ni una gota de sudor. Por último, fue claro al decir que no se conformará con este récord, sino que irá por el de jugador colombiano con más goles en su carrera.

¿Qué significa estar más cerca del récord?

“Contento porque se sigue sumando al objetivo que se quiere, pero esto es del cuerpo técnico, directivos, jugadores y presidente, porque sin ellos no sería posible. Es con calma. Ya estamos a dos del récord para pasarlo. Contento por vencer a Millonarios, que es un rival complicado, por los jugadores que tienen. Este triunfo nos llena de motivación. Hay que seguir por este camino. Esto no depende de Dayro Moreno, sino del grupo de trabajo. Lo importante es clasificar a los ocho, porque Once Caldas es un equipo grande, con historia, campeón de Libertadores, y necesitamos una alegría. Así nos lo exige la institución, lo que significa el club y la hinchada. Esperamos conseguir los dos objetivos que son la clasificación y el récord en lo personal”.

¿Empieza a sentirse algo de ansiedad?

“No es un secreto que quiero buscar el récord, con la ayuda de todos en el club. Acá prima el colectivo y lo que quiero es que el equipo clasifique a los ocho y también ser el máximo goleador del fútbol colombiano. No es ansiedad, sino que uno, como todo artillero, quiere hacer goles y busco el récord porque me caracterizo por buscar el arco. Uno como delantero tiene que estar en todas las opciones que se creen. Ya quedó Millonarios atrás y ahorita se viene Deportivo Cali, en busca de los tres puntos. Se necesita ganar. De la mano de los buenos planteamientos que hace el cuerpo técnico, el profesor y el equipo, en general”.

¿Esperaba llevar seis goles en nueve fechas?

“No quiero sonar prepotente, pero siempre me mentalicé que antes de la décima fecha tenía que romper el récord. Gracias a Dios lo tengo cerca y uno como jugador y persona siempre piensa en grande y eso me ha permitido alcanzar objetivos en mi carrera como futbolista. Sería un orgullo romper el récord en el único estadio que me falta por marcar, pero iré con la tranquilidad que se ha mostrado, tal y como pasó frente a Millonarios. Qué lindo sería hacerlo el viernes contra Deportivo Cali”.

¿Es casualidad que le marque tanto a Millonarios?

“Siempre he estado agradecido con Millonarios porque me abrió las puertas y me permitió llegar al fútbol mexicano. Soy un profesional y si me toca hacer gol al que sea, lo haré. Mi respeto para ese club. Cuando toca así, se hará. Agradecido con Millonarios y la hinchada porque me trataron muy bien cuando estuve en la institución”.

¿Cómo se mantiene tan vigente? ¿Cuál es su diferencial con los otros goleadores?

“Todo es fruto del cuerpo técnico y el preparador físico. Todos trabajamos para una misma situación. Me cuido mucho en la comida, eso me mantiene. Tengo mucho respeto por los goleadores y cada uno de los colegas. Todos son grandes, pero yo trabajo en lo mío y, como dijo el ‘profe’, vamos por Victor Hugo Aristizabal”.

