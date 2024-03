Por: 10SPORTSCO

En el fútbol de Colombia hay un nombre que últimamente es foco de todos los medios de comunicación. Se trata de Dayro Moreno, quien junto con Radamel Falcao, aparecen como los mejores delanteros de su época.

Ambos estuvieron juntos en la Selección Colombia Sub-20 que ganó el Sudamericano en el año 2005. Al lado de Hugo Rodallega, conformaron un ataque temido y con mucha movilidad.

Desde entonces, la carrera de cada uno tomó rumbos distintos. Sin embargo, no se puede decir que el trasegar de uno fue exitoso y el del otro quizá no. Y es que Radamel, quien podría llegar a Millonarios, demostró por mucho tiempo ser el mejor centro delantero del mundo, mientras que Dayro no pudo brillar en Europa, pero sí en el FPC y sus números lo avalan.

El tolimense está a un tanto de convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano, un récord que había impuesto Galván Rey desde hace más de 10 años.

Diego Rueda pide a Dayro Moreno para la Selección Colombia

El gran presente del ídolo del Once Caldas, ha dado paso a que muchos periodistas, incluso su mismo técnico, lo pidan para la ‘Tricolor’. Uno de los últimos que pidió su convocatoria fue Diego Rueda, quien además lo puso por encima de ‘El Tigre’.

“El momento que vive Dayro es para ser convocado, tenemos muy cerca la Copa América y yo creo que a Dayro le alcanza. Por méritos lo merece, además, Dayro es más que Falcao hoy”, dijo el comunicador.

🗣️"Dayro es más que Falcao" 📻#ElVBarCaracol lunes a viernes de 2 a 4 pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/gtMXHsTgic — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 11, 2024

La opinión de Diego Rueda sobre Dayro y Falcao no fue avalada por sus compañeros de programa, pues algunos aseguran que no es lo mismo competir en Colombia que en Europa.

