Once Caldas es un equipo que hace varios años no consigue la clasificación a las finales del fútbol profesional colombiano y por eso mismo es que el tema del descenso se ha victo cerca en un par de oportunidades, pese a que contratan grandes futbolistas y reconocidos técnicos.

Sin embargo, esta temporada las cosas pintan diferentes, ya que el equipo está jugando bien, Dayro Moreno tiene ambición debido a que está cerca de romper el récord de máximo goleador del fútbol colombiano y viene de ganarle a grandes rivales como Millonarios y Deportivo Cali.

Más allá de eso, el técnico Hernán Darío Herrera, más conocido como el ‘Arriero’, aseguró que le gustaría armar mejor la plantilla para ser más competitivos y con eso conseguir los objetivos, como llegar a las finales y sumar un título en Colombia.

En diálogo con Deportes Caracol, el técnico del conjunto de Manizales aseguró que le gustaría contar con figuras como Giovanny Moreno, quien hace rato no juega de forma profesional y ahora está en el equipo de James Rodríguez en la Kings League, Dorlan Pabón y el mismo Jefferson Duque, futbolistas muy importantes en la historia de Atlético Nacional.

Cuando en el programa le preguntaron específicamente por ‘Gio’, Herrera explicó: “Estuve hablando con él. Me gustaría traer a Dorlan y a Jefferson Duque también. Ya he estado hablando con ellos, pero de verdad que es difícil que ellos vengan acá el Once. Quisiera esos tres acá en el Once Caldas conmigo. Con ellos uno puede sacar el equipo adelante y puede avanzar mucho más”.