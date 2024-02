Más allá del gran momento deportivo que está viviendo el atacante tolimense, pues está a 3 goles de igualar el récord de Sergio Galván Rey como el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano con 224 anotaciones, su nombre fue tendencia en las últimas horas por una confusa situación.

(Vea también: “Da pena que Dayro Moreno todavía le haga goles a uno”: Casale, ácido con el goleador)

Y es que, según recogieron algunos medios en el país, el delantero de 38 años habría comenzado a cobrar por dar entrevistas, teniendo en cuenta que está siendo muy buscado por el logro que está a punto de conseguir en su carrera.

Pero ese rumor fue aclarado este viernes 16 de febrero por Dayro Moreno, a quien le tocaron el tema durante una entrevista en el ‘Vbar’, de Caracol Radio.

“Eso es lo lindo del fútbol también. Ya es otro comentario más para mi carrera. Han hablado de todo y eso hace parte del fútbol. Obvio no”, dijo inicialmente el futbolista.

En el espacio radial le insistieron con dicha especulación y la respuesta del goleador del Once Caldas fue tajante.

“No, no, no. La verdad, no. ¿Cómo voy a cobrar por entrevistas?”, se preguntó incrédulo.

Qué dijo Dayro Moreno sobre Selección Colombia

El tolimense se refirió a varios temas de su carrera profesional y no dejó de lado esa ilusión de vestir nuevamente la camiseta ‘Tricolor’, aunque reconoció que es complicado de lograrlo.

Lee También

“A veces me pregunto si me hubieran dado más oportunidad en la Selección. Tengo un recuerdo que en 2014 para el Mundial de Brasil yo estaba de goleador en el fútbol colombiano con Millonarios y [hubiera sido lindo que] me hubieran dado la oportunidad de vestir la camiseta en el Mundial, pero esto es fútbol y tengo lindos recuerdos en la Copa América”, haciendo referencia a su participación con las Copas Américas de 2011 y 2016.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.