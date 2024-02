En las últimas horas, el nombre de Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval se volvió tendencia en redes sociales por la situación que está viviendo en el Deportivo Cali y el rumor que apunta a que terminaría jugando en el Independiente Medellín.

Sobre el tema, el presidente del equipo vallecaucano, Guido Jaramillo, expresó que desde la dirigencia se ha hecho todo tipo de esfuerzo para retener al atacante. Así lo aseguró en Win Sports, donde también habló el representante del futbolista, el italiano Ángelo Ronconi.

“Si has hablado de unas propuestas nuestras y no las has considerado, donde nosotros triplicamos el salario que el ‘Chino’ tiene actualmente, creo que es un tema para analizar”, indicó el directivo.

En ese momento, el agente del atlanticense lo interrumpió y fue así como empezó un rifirrafe entre ambas partes.

—Presi, perdón…— dijo el italiano.

—¿Me dejas un segundo y termino? Yo te escuché— replicó el presidente del Deportivo Cali.

—No quiero negociar en la televisión— agregó el empresario de futbolistas.

—Ángelo, me excusas. Tú hablaste de que nosotros no te hicimos propuestas o que las propuestas fueron muy bajas. No vamos a hablar de salarios, por supuesto que no, pero sí aclaremos las confusiones— explicó Guido Jaramillo.

—Presi, muy buena la oferta, pero lejos de lo que pedimos— respondió Ronconi.

—Por favor, te dejé hablar, déjame hablar— expresó molesto el presidente del club ‘Azucarero’.

Acá, el momento del encontrón:

🎙️¡Intenso! Esto se sabe de la actualidad de Luis 'Chino' Sandoval. El Pdte del Deportivo Cali Guido Jaramillo y Angelo Ronconi, agente de Sandoval hablan en vivo. 🔥🟢#PrimerToque

Durante varios segundos, Ronconi y Jaramillo cruzaron palabras hasta que el directivo explicó cómo intentaron renovar a Sandoval, quien tiene contrato con el equipo hasta mitad de año.

“Nosotros hicimos unas propuestas de manera escalonada y responsablemente, hasta el punto de que dijimos esto es una superoferta. Además, ampliamos los porcentajes. Si yo hago una propuesta porque no quiero vender mi casa pues pido el doble del precio del mercado porque no me lo va a pagar nadie”, señaló Jaramillo.

Por último, le pidió al agente del ‘Chino’ sentarse y negociar nuevamente, aunque este se mostró negativo al mencionar que las ofertas no llegarían a lo que están pidiendo para seguir en el equipo.

