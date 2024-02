El Deportivo Cali no marcha en un buen momento actualmente, pues pese a que en la temporada no va del todo mal, igual ha dejado escapar puntos importantes y por eso en la tabla del descenso sigue un poco apretado, que si no mejora lo pondría a sufrir a finales de 2024.

De hecho, por esto mismo es que muchos aficionados piden la salida del entrenador Jaime de la Pava, ya que consideran que no es la perdona idónea para liderar el proyecto del equipo y sacarlo del complicado periodo por el que están atravesando.

Además, ahora se les presentó otro problema con uno de los mejores jugadores de su plantilla, Luis Sandoval, más conocido como el ‘Chino’, quien al parecer ya tendría todo arreglado para irse a Independiente Medellín a mitad de año y por eso es que causó tanta molestia entre los directivos y el cuerpo técnico.

Papelón del Deportivo Cali por el ‘Chino’ Sandoval

Y es que la molestia nació porque el Cali fue bueno con Sandoval, le abrió las puertas, le recuperó su nivel deportivo después de lo que le ocurrió en Junior de Barranquilla y lo puso nuevamente en el radar, pero sin importar eso, el jugador prefirió negociar con otro club para buscar una rápida salida.

Ante esto, uno de los dirigentes del Cali, Harold Losada, conversó con el periodista Marino Millán para decirle que desde la junta directiva habían tomado la decisión de no contar más con él, por lo que no iba a entrar a más convocatorias hasta que termine el campeonato.

“En el comité ejecutivo hemos decidido que el señor Luis Sandoval no haga más parte de la nómina de convocados del Deportivo Cali”, explicó Losada.

Sin embargo, unas horas después el mismo equipo desmintió esa versión a través de un comunicado publicado en las redes sociales, argumentando que como el jugador tiene contrato activo, igual seguirá siendo llamado por parte del entrenador.

📄 [Comunicado] Acerca del jugador Luis Fernando Sandoval. pic.twitter.com/nN1Rw9jsiG — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) February 16, 2024

Pero, casi de inmediato el equipo se contradijo, ya que unos minutos más tarde publicó la lista de convocados para jugar contra Atlético Nacional, en un compromiso de suma importancia, pero entre los llamados no aparece el delantero, sin ninguna clase de explicación dado que no venía ni con molestia muscular ni nada por el estilo.

De esta manera, el Cali no ha dejado claridad del todo sobre la situación del atacante, pero lo que sí es cierto es que el futbolista terminará esta temporada y de ahí pasará, al menos por ahora, a Independiente Medellín del técnico Alfredo Arias.

