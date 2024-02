Dayro Moreno es uno de los hombres del momento en el fútbol colombiano. Y es que está a cuatro goles de convertirse en el máximo artillero de la historia del fútbol colombiano, algo que lo vuelve en un foco para los medios de comunicación del país que quieren contar con él para entrevistas.

Sin embargo, una jugada que estaría haciendo el atacante no gustó en los periodistas de la ciudad de Manizales y del departamento de Caldas (donde hubo asombro porque nevó). Según la información divulgada por el periódico La Patria de la capital caldense, el tolimense estaría cobrando para ser entrevistado.

(Vea también: Medellín, el peor visitante de la Liga BetPlay)

El medio cuenta que en los últimos días ha sido complicado que el tolimense hable con los medios de comunicación. La razón sería que su mánager estaría considerando cobrar para que puedan dialogar con el próximo goleador histórico del FPC.

“Dayro cobraría por entrevistas: Desde hace varias jornadas, ni antes ni después de los partidos, el delantero del Once Caldas, Dayro Moreno, no viene concediendo entrevistas a los periodistas que cubren los entrenamientos y los partidos oficiales del equipo. Dicen que la razón es que por estar cerca de ser el máximo goleador del fútbol colombiano, estaría considerando cobrar por entrevistas a través de su mánager, Paula Salazar, extrabajadora del Once Caldas”, señala el medio.