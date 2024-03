Deportivo Cali perdió en condición de local, ante más de 25.000 espectadores, luego de haber desperdiciado una pena máxima en el minuto 90’+4 con el estelar debutante Andrés ‘Riflecito’ Andrade, a quien el arquero rival le detuvo el cobro.

⚽🔥¡ATAJADÓN DE JAMES AGUIRRE! ¡El arquero de Once Caldas ahogó el grito de gol del Deportivo Cali!

La única anotación del compromiso fue obra de Gustavo Torres, que definió de cabeza luego de un largo envió en el minuto 76. Sin embargo, la alegría no le duró mucho porque en el minuto 89 fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

⚽🔥¡El autor del gol Gustavo Torres se va expulsado por doble amarilla!

Por otra parte, Dayro Moreno, artillero del Once Caldas, no pudo alcanzar el récord de 224 goles del argentino Sergio Galván Rey, máximo anotador de la primera división colombiana, pues tuvo varias oportunidades para hacerlo, pero no logró mandar el balón al fondo de la red, quedando con 223 dianas en su registro personal.

En otros compromisos de la jornada, Envigado empató 2-2 de local con Jaguares de Córdoba, mientras que el líder Deportes Tolima igualó 1-1 de visitante con Boyacá Chicó.

Programación de la fecha 10 de la Liga Betplay:

– Marzo 1: Envigado 2-2 Jaguares

– Marzo 1: Chicó 1-1 Tolima

– Marzo 1: Cali 0-1 Once Caldas

– Marzo 2: Millonarios vs. Equidad (4:00 p. m.)

– Marzo 2: Pereira vs. América (6:10 p.m.)

– Marzo 2: Junior vs. Nacional (8:20 p. m.)

– Marzo 3: Bucaramanga vs. Patriotas (4:00 p. m.)

– Marzo 3: Medellín vs. Águilas (6:10 p. m.)

– Marzo 3: Alianza vs. Santa Fe (8:20 p. m.)

– Marzo 4: Pasto vs. Fortaleza (8:10 p. m.)

Tabla de la Liga Betplay con partidos del primero de marzo

Acá, las posiciones con el inicio de la fecha 10:

1. Tolima: 21 puntos

2. Equidad: 17

3. Pereira: 17

4. Santa Fe: 16

5. Once Caldas: 15

6. Cali: 14

7. Junior: 14

8. Águilas: 14

9. Jaguares: 13

10. Bucaramanga: 13

11. Envigado: 13

12. Fortaleza: 12

13. Millonarios: 11

14 Alianza: 11

15. Medellín: 11

16. América: 9

17. Chicó: 9

18. Nacional: 8

19. Patriotas: 5

20. Pasto: 4

En el descenso, el Cali continuó 6 puntos por encima de la casilla que hace perder la categoría, así está esa tabla:

En el descenso, el Cali continuó 6 puntos por encima de la casilla que hace perder la categoría, así está esa tabla:

