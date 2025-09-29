El pasado viernes 26 de octubre, la cocina de ‘Masterchef Celebrity‘ fue testigo de un giro inesperado y altamente comentado: el regreso de uno de sus participantes más queridos y polémicos, el actor Jorge Herrera.

Conocido por su icónico papel como ‘Don Hermes’ en ‘Yo soy Betty, la fea‘, y por su carácter firme y, a veces, un tanto testarudo en la competencia culinaria, Herrera vuelve con la mira puesta en el codiciado trofeo.

El episodio presentó uno de los desafíos más complicados de la temporada y, de manera inédita en la historia del programa, anunció la posibilidad de un reingreso. Cinco exparticipantes talentosos se postularon para esta segunda oportunidad: Valeria Aguilar, Rodrigo Candamil, Jorge Herrera, Luly Bossa y Andrea Guzmán. Sin embargo, decisión no estuvo en manos de los jueces ni del público, sino de sus excompañeros.

¿Por qué Jorge Herrera fue el elegido?

La mecánica del reingreso consistió en una votación interna entre las celebridades que aún permanecen en la competencia. Luego del conteo, el experimentado actor Jorge Herrera se alzó con la victoria, obteniendo seis votos a su favor y asegurando su pase de vuelta a la cocina más famosa del país.

Lo verdaderamente sorprendente de esta elección fueron los argumentos esgrimidos por sus compañeros. Contrario a lo que se podría esperar, la mayoría de los votos a favor de Herrera se justificaron bajo una perspectiva estratégica: consideraron que su progreso en la cocina era notablemente menor en comparación con el resto de los candidatos. En esencia, sus compañeros lo eligieron como el “rival más débil” para reingresar.

A pesar de este polémico razonamiento, la noticia causó una oleada de reacciones en las redes sociales. El público, que ya extrañaba su personalidad única y su humor negro, celebró efusivamente su retorno. Comentarios como: “Qué alegría que vuelva don Jorge”, “ay, cómo extraño a don Jorge”, “quiero ver a don Jorge con filipina”, “maravilloso, esto se compuso. Bienvenido, don Jorge”, “Don Jorge y su humor negro, fantástico” y “Don Jorge le pone la elegancia al programa”, inundaron las plataformas digitales, demostrando el gran cariño y el impacto que su figura tiene entre los televidentes.

¿Cuánto tiempo estaría Jorge Herrera en ‘Masterchef’?

Aunque el anuncio del reingreso llenó de júbilo tanto al actor como a sus seguidores, la alegría del ‘Don Hermes’ podría ser efímera. Recientes filtraciones han revelado que la segunda oportunidad de Jorge Herrera en ‘Masterchef Celebrity’ será de muy corta duración.

Según lo trascendido, el actor solo permanecerá una semana en la competición antes de despedirse nuevamente de la cocina. Esta información ha provocado una nueva ola de comentarios, donde los televidentes expresan su frustración ante la posibilidad de perder a su participante favorito tan pronto después de su espectacular regreso.

El regreso de Jorge Herrera a ‘Masterchef Celebrity’ es un recordatorio de que en la cocina más famosa del país, el juego de las estrategias y las emociones puede ser tan picante como los platos que se preparan. ¿Podrá Herrera sacar provecho de la subestimación de sus compañeros y quedarse más tiempo de lo esperado? Solo el tiempo y las habilidades culinarias lo dirán.

