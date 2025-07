Jorge Herrera, el reconocido actor que dio vida a Hermes Pinzón Galarza, el entrañable y recto padre de Betty en la icónica telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, estuvo como invitado en el programa ‘Buen día, Colombia’ y allí compartió detalles poco conocidos sobre su vida actual, sus retos personales y la forma en que aún vive el cariño del público por ese personaje que marcó a varias generaciones.

Con la naturalidad y el sentido del humor que lo caracterizan, Herrera confesó que hoy en día es el cocinero principal de su casa. Aunque al principio no era algo que lo entusiasmara, con el tiempo ha ido aprendiendo y adaptándose a esa nueva responsabilidad. “Soy el cocinero titular en mi casa”, dijo con una sonrisa, recordando que un día su hijo menor le dijo “muchas gracias” después de una comida, lo que lo motivó a seguir aprendiendo y a esforzarse por mejorar.

Sin embargo, el actor también fue honesto al admitir que nunca se ha sentido completamente cómodo en la cocina. “No me entusiasma entrar a la cocina, es muy jarto”, confesó. “Cantar, actuar, hacer dramatizaciones o melodramas, eso sí me gusta. Pero cocinar… eso ya es otra cosa”. Incluso comentó que, aunque es capaz de hacerlo, no le nace, y que cada cosa tiene su lugar. Además, reveló que es alérgico al cerdo, lo cual también ha sido un reto a la hora de preparar ciertos platos.

Durante la charla, también se refirió a su hijo menor, quien es chef profesional. Según él, su hijo es un perfeccionista formado con rigor y disciplina, “a punta de que no tiene tiempo para nada”, algo que él respeta, pero que también lo llevó a valorar aún más el oficio culinario.

Sobre su legado como actor y el impacto de su personaje en ‘Betty, la fea’, Herrera contó que constantemente lo saludan en la calle como “Don Hermes” y que, aunque no es ese personaje en la vida real, muchos le dicen que se parece bastante. Entre risas, aseguró: “Les digo que en la vida real soy peor, soy más estricto, pero somos muy distintos”. Agregó que algo que lo define es su fuerte sentido de la justicia: “No me gusta la injusticia. Si veo una injusticia, no me puedo quedar callado”.

A pesar de su carácter, también resaltó el cariño que recibe del público, algo que agradece profundamente. “Los apapachos son chéveres”, dijo, explicando que la gente lo abraza, le da besos y lo llaman por su nombre de personaje. “Me atacan por la espalda para abrazarme y decirme: ‘Don Hermes’”.

Para cerrar con broche de oro, el actor compartió una primicia: ha escrito una novela titulada ‘El diablo es puerco’, inspirada en una frase que muchas personas le repiten en la calle. “Hice una novela, es un libro de literatura. Se llama El diablo es puerco, porque le tenía varios nombres, pero el que recordé es la tipica frase que se me ocurrió”, reveló con orgullo.

Jorge Herrera demuestra que, más allá de los personajes, su autenticidad y carisma siguen robándose el corazón del público colombiano.

