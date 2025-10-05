El público sigue con atención la vida personal de los artistas, por lo que una información que se presentó en la emisión del 4 de octubre de 2025 en ‘La red’ dio paso a la reacción de una figura pública.

Nataly Umaña reaccionó de manera contundente y muy molesta por un cantante que se refirió a ella, en un chisme que surgió desde hace varios meses y por el que ella se mostró tajante.

Video de Nataly Umaña en reclamo por chisme con cantante

El colombo-italiano Markiller aseguró que fue amante de la actriz Nataly Umaña durante el tiempo en que ella estaba casada con Alejandro Estrada. El artista reapareció en ‘La red’ para soltar esa versión este sábado 4 de octubre de 2025, por lo que la actriz estalló.

“Todo tiene un límite y el mío ya llegó. Este sujeto que salió hoy en ‘La red’ una vez más para hablar estupideces, tontadas, bobadas y mentiras diciendo que me conoce. La primera vez que yo supe que ese sujeto existía fue en ‘Buen día, Colombia’, cuando yo salí del ‘reality’, un día después. No tenía ni idea, en mi vida lo había visto, no sabía de su existencia y ya estoy hasta aquí [la coronilla]”, afirmó desde su cuenta personal de Instagram.

A pesar de que el escándalo estalló en marzo de 2024 con la afirmación del ahora novio de Mafe Walker, exparticipante de ‘La casa de los famosos’ en Colombia, el asunto salió de nuevo a flote y por eso el reclamo de Umaña.

“Un año y medio y en ese momento no le presté atención, pero ya después de un año y medio y que siga diciéndole a los medios, mirando a la cámara y diciendo que había salido conmigo y que no sabía que estaba casada y no se qué más estupideces. Ya no más, señores de la prensa no le den más espacio a este hombre que lo único que quiere es hacerse famoso a costa de mentiras. Siempre dije que lo reto, muestre alguna prueba. Nunca tuvo nada. Entonces, ¿nos hablábamos por señales de humo? No, lo conozco”, finalizó.

Este fue el video con la reaparición en ‘La red’ del mencionado cantante:

¿Quién es el novio de Mafe Walker, Markiller?

Markiller es el nuevo novio de Mafe Walker. Su nombre real es Marcos Alexandro Di Nunzio Sierra y es un cantante urbano con doble influencia italiana y colombiana, conocido por fusionar ritmos de reguetón, trap y elementos electrónicos en su música.

Markiller ha intentado destacarse con sencillos como ‘Me tira un WhatsApp’, y a lo largo de los años ha generado visibilidad no solo por su música, sino por las conexiones mediáticas con figuras del entretenimiento.

Además, en 2025 fue objeto de críticas por publicaciones virales en las que aparecía manipulando animales exóticos, lo que causó denuncias por posible tráfico de fauna. Él sostuvo que los vídeos correspondían a visitas a safaris fuera de Colombia y negó tener animales salvajes en su poder.

En agosto de 2025 apareció públicamente junto a Mafe Walker en Cartagena, lo que desató especulaciones sobre el vínculo sentimental, ya confirmado.

¿A qué se dedica Nataly Umaña actualmente?

Nataly Umaña es una actriz, modelo y empresaria colombiana originaria de Ibagué. Actualmente se dedica principalmente a continuar su carrera actoral, tanto en Colombia como en México, participando en producciones televisivas, novelas y proyectos para cadenas extranjeras. Ella publicó un adelanto de que tendrá un papel en la novela ‘El precio de amarte’ en México, su trabajo más reciente conocido.

Después de su paso por la primera temporada de ‘La casa de los famosos’ en Colombia, Umaña ha estado trabajando en consolidad su presencia internacional, en particular en México, donde ha mostrado tras cámaras de rodaje para nuevas producciones con la cadena Televisa.

demás, ha manifestado que está atravesando un proceso personal de sanación luego de los episodios públicos que enfrentó en su vida sentimental durante el ‘reality’, lo cual también ha compartido con sus seguidores a través de redes sociales.

Adicionalmente, trabaja en mejorar su perfil actoral, ajustando detalles como el acento neutro en español, lo que considera importante para adaptarse al mercado mexicano y ampliar sus oportunidades de participación en producciones internacionales.

En redes, comparte contenido sobre sus rutinas de actuación, proyectos nuevos y momentos de su vida diaria, lo que ayuda a mantener activos sus seguidores y su visibilidad mediática.

