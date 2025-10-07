Mientras que suena un embarazo en el ‘Desafío’ 2025, un deportista que brilló en su paso por ese formato sorprendió al alcanzar un importante registro al representar a Colombia a nivel internacional.

Video de Yeison López con oro para Colombia y nuevo récord mundial

El halterófilo colombiano Yeison López logró un hito sobresaliente en su carrera: en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, celebrado en Førde (Noruega), obtuvo dos medallas de oro y una de plata en la categoría de 88 kilogramos, además de imponer nuevos récords mundiales.

Recordado como ‘Gokú’ en el ‘Desafío’ de 2018, sobresalió primero en la modalidad de arranque, donde levantó 173 kilogramos en su primer intento y luego alcanzó 177 kg, con lo cual estableció un nuevo récord mundial para su categoría.

En la prueba combinada (total olímpico) logró acumular 387 kilogramos, una cifra que también se convirtió en marca de récord mundial. En la modalidad de envión (dos tiempos) obtuvo la medalla de plata, pues un rival logró levantar más peso en esa disciplina.

Este desempeño no sólo le permitió coronarse campeón mundial en su división, sino también solidificar su estatus como una de las figuras más destacadas en la halterofilia internacional para Colombia. Utilizó su favoritismo y consistencia para imponerse ante rivales de alto nivel, superando marcas previas y dejando huella con sus récords.

¿Cuándo estuvo Yeison López en el ‘Desafío’?

Yeison López participó en el ‘Desafío Súper Humanos’ en 2018, cuando tenía alrededor de 19 años. En esa edición del programa de Caracol Televisión, López fue conocido por su alias ‘Gokú’ debido a su fuerza física y por destacar en pruebas de resistencia, agilidad y desafío mental.

Su participación no concluyó con victoria: fue eliminado durante la etapa previa a la fusión en un duelo que involucraba pruebas de agilidad, equilibrio y puntería, lo que lo dejó fuera del grupo que avanzó hacia la final.

Aunque no ganó el programa, ese paso por el ‘Desafío’ marcó un momento importante para su visibilidad mediática en Colombia.

Años después, cuando López alcanzó logros relevantes en el deporte, incluyendo medallas internacionales y reconocimiento nacional, varios medios hicieron alusión a ese capítulo de su vida.

¿Qué ha ganado Yeison López como pesista?

Yeison López tiene una hoja de vida deportiva destacada que lo posiciona como uno de los pesistas más sobresalientes de Colombia. En los Juegos Olímpicos de París 2024, logró la medalla de plata en la categoría de 89 kilogramos tras totalizar 390 kg en sus levantamientos (180 kg en arranque y 210 kg en envión).

Antes de eso, en julio de 2025, Yeison López se coronó campeón en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas realizado en Cali, al ganar el oro en la modalidad de arranque con 176 kg, estableciendo récord mundial para su categoría. En esa misma competencia obtuvo la medalla de plata en envión (205 kg) y quedó con plata en el total acumulado (381 kg) frente a rivales de talla internacional.

El logro más reciente y resonante llegó en octubre de 2025 en el Campeonato Mundial de Halterofilia en Forde, Noruega, donde Yeison conquistó dos medallas de oro y una de plata en la categoría de 88 kilogramos. Allí levantó 177 kg en arranque (récord mundial), obtuvo oro en el total con 387 kg y se quedó con la medalla de plata en envión

