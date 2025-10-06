En toda una sensación se ha convertido la reportera colombiana que trabaja para NBC6 y que colabora en algunas oportunidades con Telemundo 51. De hecho, el medio Marca le dedicó un artículo en el que señalan que la ‘cafetera’ es la “nueva estrella de la NFL”, luego de que una publicación que hizo en redes sociales se hiciera viral.

(Vea también: Virginia Vallejo sufrió un derrame cerebral y casi queda ciega: “Tuve que volver a hablar”)

Y es que una simple foto suya en redes, en la que aparecía desde el campo de juego durante un ‘Monday Night Football’ en Miami, bastó para que su nombre recorriera el mundo y se robara todas las miradas.

Acá, la publicación en cuestión:

Lee También

Late post from Monday Night Football 💫 pic.twitter.com/DrTnuk9IEP — Sara Cardona (@Sara_Cardonaa) October 1, 2025

El fenómeno que catapultó a Cardona a la popularidad ocurrió en el Hard Rock Stadium, durante un ‘Monday Night Football’ entre New York Jets y Miami Dolphins. Allí, mientras hacía su trabajo de rutina, publicó una foto sonriendo con micrófono en mano.

El ‘post’ parecía una publicación más en su perfil, pero en cuestión de horas acumuló millones de visualizaciones (ya va en más de 18.6 millones en X).

“10 millones de visitas a esta publicación… una locura”, escribió la periodista, sorprendida por la dimensión que alcanzó su imagen.

Con un atuendo azul que resaltaba su elegancia y carisma, Cardona se convirtió en el centro de comentarios llenos de admiración en X e Instagram. Los seguidores no solo destacaron su profesionalismo, sino también su belleza, algo que desató una ola de mensajes. Incluso algunos aseguraron que ahora sintonizan las transmisiones solo para verla.

¿Quién es Sara Cardona, la colombiana que brilla en la NFL?

Cardona, que nació en Medellín y se crio en Nashville (Tennessee), construyó su carrera con disciplina y dedicación en un terreno que no suele ser fácil para las mujeres: el periodismo deportivo en Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SARA CARDONA (@sara_cardonaa)

Se graduó en Periodismo Audiovisual en la Middle Tennessee State University y, desde entonces, no ha dejado de sumar experiencia en medios de comunicación de gran prestigio, recogió Marca.

Antes de llegar a su actual puesto en NBC6, Sara Cardona trabajó en Fox17 y ABC 2, y más adelante en ABC36 en Lexington (Kentucky); también fue reportera y presentadora de deportes en CBS4 (Florida).

Su trayectoria le permitió abrirse un espacio en ESPN3 y ESPN Plus, donde por más de dos años estuvo al pie de un campo cubriendo partidos de fútbol americano universitario y baloncesto de la Conferencia USA, citó el mismo medio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SARA CARDONA (@sara_cardonaa)

En junio de 2023 dio el salto a NBC6, y desde entonces ha combinado su trabajo con apariciones en Telemundo 51, consolidándose como una de las voces latinas que más llaman la atención en las transmisiones deportivas estadounidenses.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.