Javier Fernández Franco, más conocido como ‘El cantante del Gol’, sorprendió este jueves 2 de octubre al confirmar que no solo dejará su cargo de narrador en el Canal RCN, sino que también iniciará una nueva etapa en su vida: la política.

El reconocido relator deportivo anunció que será candidato al Senado de la República en las elecciones legislativas de 2026.

La decisión ya había sido adelantada por Fernández el pasado domingo 28 de septiembre, día en el que cumplió años. En esa ocasión, a través de su cuenta de TikTok, expresó que asumía nuevos propósitos y que su meta sería aportar a la unión del país.

“Nuevos propósitos para intentar alimentar con un granito de arena esa ilusión de muchos colombianos de querer que el país deje los odios atrás, la polarización, y se convierta en un liderazgo diferente. Ese es un propósito de vida para mí”, declaró en su publicación.

Acá, el video en el que lo dijo:

Ahora, este jueves 2 de octubre en entrevista con el programa deportivo ‘Corrillo de Mao’, Fernández entregó más detalles de lo que será su carrera política. Confirmó que se lanzará al Senado dentro del movimiento Fuera, iniciativa creada hace algunos meses por empresarios y ciudadanos que, según él, están “cansados de invertir en los políticos de siempre”.

“Hace unos 6 meses me buscaron unas personas muy importantes del país, quienes un poquito cansados de invertir en los políticos tomaron la decisión de montar un movimiento que se llama Fuera”, explicó en el mencionado espacio.

Acá, el video de lo que dijo (minuto 1:18:13):

El narrador aseguró que este movimiento busca convertirse en una alternativa para quienes no se sienten representados por los partidos tradicionales. Detalló que se requieren entre 600.000 y 630.000 votos a nivel nacional para que su lista alcance tres curules en el Congreso.

Su principal bandera, dijo, será el deporte colombiano: “Nadie lo tiene en cuenta y todos los políticos después lo necesitan”.

¿Por qué Javier Fernández se va del Canal RCN?

En la misma conversación, Fernández aclaró que su salida de RCN no se debe a malos resultados en las transmisiones, sino a una decisión personal tomada hace varios días.

“Mi decisión de irme de RCN ya la había tomado hace algunos días […]. No quería continuar más. Son muchas las razones, y a veces uno se malacostumbra. Es una lástima, porque el trabajo que se venía haciendo era muy bueno. Los números nos acompañaron”, señaló el narrador.

Con este anuncio, Javier Fernández abre un capítulo inesperado en su vida. El hombre que con su voz acompañó momentos emocionantes del fútbol colombiano ahora intentará ganarse un espacio en la política nacional.

Su reto será trasladar la cercanía que logró con los aficionados a las urnas, y convencer a miles de colombianos de que puede representar sus intereses desde el Congreso.

