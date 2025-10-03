Entre sus figuras más reconocidas de Noticias Caracol se encuentra Alejandra Giraldo, quien ha logrado cumplir el sueño de informar en una de las plataformas más vistas de Colombia.

No obstante, detrás de las cámaras, la comunicadora paisa ha tenido que enfrentar una batalla silenciosa contra una enfermedad autoinmune conocida como síndrome de Sjögren, condición que ha deteriorado su calidad de vida en distintos momentos.

(Lea también: Carro bomba estalló cerca de Alejandra Giraldo y tiene secuelas: casi muere hace 23 años)

En una entrevista concedida al programa ‘La red’, la periodista recordó uno de los episodios más difíciles que ha vivido a causa de esta enfermedad. Según relató, en enero de este año padeció un cuadro severo de artritis secundaria, lo que la obligó a dejar temporalmente el noticiero y duró cerca de 15 días sin poder caminar.

Lee También

“Fue incapacitante. No podía caminar, gateaba porque no lograba apoyar los pies. Era un dolor intenso y constante que me sacó de mi rutina laboral. Todo fue producto del estrés”, confesó.

Giraldo explicó que estas patologías autoinmunes suelen “moverse entre sí” y generar nuevos síntomas, lo que hace más complejo el tratamiento. A ello se sumaron consecuencias en su salud mental, pues la periodista fue diagnosticada con depresión y ansiedad durante esa etapa.

Actualmente, Giraldo se desempeña en la emisión del mediodía de Noticias Caracol, tras haber acompañado durante varios años la franja de la mañana junto a Andrés Montoya. Su versatilidad también la ha llevado a explorar otros proyectos profesionales.

@caracoltv El síndrome de ojo seco le pasó factura a Alejandra Giraldo 😢, afectando su día a día e incluso su trabajo en Noticias Caracol. 📺 La presentadora lo cuenta todo 👀✨. #LaRedCaracol Descubre más contenido en 👉 https://www.caracoltv.com/la-red ♬ sonido original – caracoltv

(Vea también: Alejandra Giraldo, muy sentimental, publicó tierno mensaje a quien murió hace 10 meses)

Fuera del set de televisión, comparte su vida con su esposo, Alejandro Serrano, con quien creó un emprendimiento llamado Vita Alimento Vital, enfocado en comida para perros. La iniciativa nació del amor por sus mascotas, Vita y Napito, aunque este último falleció hace más de un año, dejando un vacío profundo en la pareja.

A pesar de los obstáculos, Alejandra Giraldo continúa firme en su labor periodística, mostrando que detrás de la pantalla hay una mujer que combina disciplina, pasión y resiliencia para enfrentar los desafíos que le impone la vida.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.