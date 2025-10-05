Virginia Vallejo, reconocida en Colombia en las décadas de los setenta y ochenta por su faceta como presentadora de televisión, modelo y actriz, volvió a aparecer en público y sorprendió con una dura confesión sobre su estado de salud.

En entrevista con el programa ‘Los Informantes’, de Caracol Televisión, reveló que sufrió un derrame cerebral que por poco la deja ciega y que aún hoy padece las secuelas.

Con su estilo directo, Vallejo relató que la recuperación ha sido un proceso largo y complejo, pues tuvo que volver a aprender tareas básicas que para muchos resultan cotidianas.

“Tengo una colección de condiciones, que no te quiero aburrir. Ya no veo lo mismo. Tuve que volver a leer, a escribir y a hablar sin tartamudear. Me he recuperado porque hablo hasta por los codos”, expresó ante las cámaras del mencionado espacio.

La periodista y escritora explicó que el accidente cerebrovascular le dejó una consecuencia irreversible en la vista: perdió gran parte de la visión del lado derecho. “No quedé torcida ni chueca, pero tuve un derrame brutal. Por eso no veo del lado derecho, no veo nada”, agregó, dejando ver lo difícil que ha sido adaptarse a esta nueva realidad.

¿Quién es Virginia Vallejo?

La presentadora alcanzó gran popularidad en Colombia como imagen de marcas, actriz de cine y presentadora en distintos espacios televisivos. Su carisma la llevó a convertirse en una figura mediática, seguida de cerca tanto por la prensa como por el público.

Sin embargo, su vida tomó un giro radical cuando decidió denunciar y declarar contra las mafias que por años han marcado la historia del país.

Aquella decisión la obligó a abandonar Colombia y solicitar asilo político en Estados Unidos, donde reside desde hace varios años. Según dijo en el mismo programa, allí ha construido una vida lejos de los escenarios y las luces, aunque nunca ha dejado de escribir ni de expresarse con contundencia.

Sobre la posibilidad de regresar al país, fue tajante: “Nunca volveré a Colombia. No extraño nada”, manifestó, al dejar claro que su exilio es definitivo y que no ve en el horizonte un regreso a su tierra natal.

El episodio del derrame cerebral significó para Vallejo uno de los desafíos más grandes de su vida. A pesar de las dificultades, conserva el humor y la fuerza que siempre la han caracterizado. En ‘Los Informantes’ reconoció que su recuperación ha sido posible gracias a la disciplina y al empeño por no dejarse vencer.

Aunque admitió que ya no ve como antes y que esto le afecta en su día a día, también señaló que mantiene una vida activa y que ha sabido adaptarse a las limitaciones.

A lo largo de la entrevista, Virginia Vallejo no solo expuso sus problemas de salud, sino también su manera de ver el presente y el futuro. Lejos de la vida pública que alguna vez tuvo en Colombia, se ha convertido en una voz crítica y en una figura que despierta curiosidad cada vez que concede declaraciones.

Su paso por la televisión, el modelaje y la actuación la convirtieron en un rostro inolvidable para quienes la vieron en su mejor momento en los medios colombianos. Hoy, desde Estados Unidos, su historia vuelve a generar conversación, esta vez marcada por un relato personal sobre la fragilidad de la vida y la capacidad de reinventarse después de un golpe inesperado.

