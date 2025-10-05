Patricia Ércole abrió su corazón y recordó uno de los pasajes más dolorosos de su vida. En conversación con Laura Acuña, en el pódcast ‘La sala de Laura Acuña’, la actriz relató con lágrimas en los ojos cómo vivió ese duro momento que la marcó profundamente y que, según confesó, la dejó con un duelo que aún hoy no ha terminado de superar.

“Casi me muero… Ahí se me vino el mundo encima. Hay gente que pensó que mi mamá estaba enferma o algo, y no. Yo la miraba y le decía ‘no, mamá, no me hagas esto’. Yo no lo podía creer… ¡no lo podía creer! Y mis hermanos en el exterior, porque viajábamos a reunirnos todos”, afirmó en el espacio mencionado.

Acá, el momento en el que se quiebra Patricia al hablar de ese episodio:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Sala De Laura Acuña (@lasaladelauraacuna)

Aunque el deceso de su madre fue natural (se acostó a descansar y no volvió a despertar), Patricia señaló que nunca se preparó para un momento tan duro.

“Para mí fue, yo creo que el golpe bajo, pero ahora han pasado tres años y cinco meses… mi duelo ha sido muy largo”, agregó en el espacio de Laura Acuña.

La actriz, reconocida por su larga trayectoria en televisión y cine, explicó que la repentina muerte de su madre fue un golpe inesperado que la dejó en estado de ‘shock’.

Expresó que al verla en ese momento no podía aceptar lo que estaba sucediendo y que las palabras que salían de su boca eran las de una hija que se negaba a soltar a quien había sido su ejemplo de vida y compañía.

¿Quién fue Raquel Ércole?

Fue una figura destacada de la televisión y el teatro en Colombia. Reconocida por su talento y versatilidad, dejó huella en producciones que marcaron generaciones y también fue recordada como bailarina. Murió a los 81 años en Bogotá, por causas naturales, noticia que en ese momento sorprendió a muchos porque no se sabía que estuviera enferma.

Acá, un video con el que su hija Patricia la recordó hace unas semanas:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Ercole (@patriciaercole)

La relación entre madre e hija trascendió más allá de los lazos familiares, pues ambas compartieron el amor por la actuación. Patricia ha contado en otras ocasiones que creció admirando el trabajo y la disciplina de Raquel, quien fue no solo su madre, sino también una inspiración para su carrera artística.

Hoy, casi cuatro años después de la partida de Raquel Ércole, Patricia sigue recordándola con amor y con la misma emoción que cuando la tuvo a su lado.

