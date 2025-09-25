En las últimas horas se conoció el delicado estado de salud de Jonny Alexander Pardo Rey, actor y comediante colombiano recordado por su participación en comerciales y producciones nacionales junto a Sebastián Martínez.

El artista, reconocido por su carisma y humor, permanece hospitalizado desde el pasado lunes en el Policlínico del Olaya, en Bogotá, a la espera de una cirugía que no ha podido hacer debido a retrasos administrativos y a lo que él mismo denomina “el paseo de la muerte” en el sistema de salud.

El actor decidió visibilizar su caso a través de redes sociales, donde compartió un mensaje cargado de preocupación y esperanza. “Ya estoy muy amarillo. Y no me quiero ir todavía. Aún hay muchos sueños por cumplir”, escribió, evidenciando la gravedad de su situación. La enfermedad que enfrenta es producto de cálculos en la vesícula que, según sus palabras, ya han obstruido las vías biliares, poniendo en riesgo su integridad física y su vida.

Pardo explicó a Pulzo que necesita de manera urgente una cirugía para extraer los cálculos, pero el procedimiento se ha visto retrasado por la falta de autorización de la EPS Famisanar.

De acuerdo con su testimonio, lleva más de tres días esperando un examen médico indispensable para la operación, sin recibir una respuesta clara ni soluciones concretas. “Famisanar se blinda diciendo que es la clínica y la clínica que es Famisanar… y ahí vamos”, expresó con frustración a este medio, describiendo el desgaste emocional y físico que le ha generado la burocracia del sistema de salud.

El actor recalcó que la demora no solo prolonga su dolor, sino que incrementa los riesgos de complicaciones graves. La obstrucción de las vías biliares es una condición que requiere atención inmediata, ya que puede derivar en infecciones, insuficiencia hepática o problemas que comprometen de manera irreversible el organismo.

Con valentía, Jonny Alexander Pardo decidió no quedarse en silencio y exponer públicamente su caso para exigir atención oportuna, al tiempo que busca evitar que otros pacientes atraviesen por la misma situación.

“Hoy no estoy interpretando ningún papel, estoy siguiendo ese camino del carrusel de la muerte que nos llevan las EPS. No han querido autorizar exámenes. Estoy dependiendo de la negligencia de la EPS. No más muertes, no más corrupción”, manifestó en un video difundido en sus redes sociales.

Su denuncia ha despertado la solidaridad de seguidores, amigos y colegas, quienes no han dudado en enviarle mensajes de apoyo y exigir a las autoridades competentes que intervengan en su caso. Muchos de ellos han señalado que lo que vive el actor refleja la realidad de miles de colombianos que, pese a estar afiliados a una EPS y cumplir con sus aportes, deben esperar días, semanas e incluso meses para recibir una atención médica que, en situaciones de urgencia, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

La situación de Jonny Alexander también reabre el debate sobre los fallos estructurales del sistema de salud en Colombia, donde las autorizaciones, trámites y dilaciones administrativas terminan afectando directamente a los pacientes. El término “paseo de la muerte” —acuñado hace décadas para describir la odisea de quienes deben recorrer varias instituciones en busca de atención— sigue siendo una realidad que genera indignación y dolor.

Mientras tanto, el actor permanece en el Policlínico del Olaya, bajo observación médica y a la espera de que se resuelva su autorización. Su estado de salud requiere una intervención pronta y eficaz, no solo para aliviar los fuertes síntomas que padece, sino para evitar complicaciones que puedan poner en peligro su vida.

Con su denuncia pública, Pardo busca que su voz trascienda más allá de su caso particular. Su objetivo es que se escuche el clamor de miles de pacientes que, como él, se sienten desamparados frente a un sistema que debería garantizar el derecho fundamental a la salud. Entre tanto, familiares, amigos y seguidores esperan que la cirugía se autorice pronto y que el actor pueda recuperarse para continuar con su carrera y, sobre todo, con los sueños que aún tiene por cumplir.

