El mundo del entretenimiento y el deporte volvió a sorprenderse con la confirmación de un romance que venía siendo rumor desde hace varios meses. Se trata de la actriz Caterin Escobar y el exfutbolista Mario Alberto Yepes, quienes se conocieron en el programa ‘Masterchef Celebrity‘.

(Vea también: Yepes y Caterin Escobar, pillados cocinando plan de Amor y Amistad: ¿ahora sí será gol?)

Desde entonces, entre los seguidores de ambos se empezó a especular sobre una posible cercanía más allá de la amistad, especulación que poco a poco fue tomando fuerza gracias a las interacciones que compartían en redes sociales.

Aunque ninguno de los dos se había atrevido a confirmar abiertamente su relación, fue la misma Caterin quien decidió ponerle fin a los rumores con un video que rápidamente se hizo viral.

Lee También

Caterin Escobar confirma relación con Yepes

En las imágenes, grabadas de manera espontánea y con un toque de complicidad, la actriz caleña puso su celular frente a ellos para registrar un momento en pareja. Con una sonrisa pícara y un aire juguetón, soltó la frase que terminó por dar claridad a lo que muchos sospechaban: “Estoy aquí junto a mi novio actual”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

La reacción de Mario Alberto Yepes no se hizo esperar. Con un gesto entre serio y divertido, el excapitán de la Selección Colombia le respondió de inmediato:

“¿Cuál que con mi novio actual? Respétame, no, no, aquí no me ponga marcadas. Sea seria, Caterin, estamos comiendo rico”. Ante el comentario, Escobar no pudo contener la risa y reaccionó con un tierno “ayyy” que desató las carcajadas de quienes vieron la grabación.

El momento, además de confirmar lo que se rumoraba, dejó en evidencia la química y complicidad que existe entre ambos. La naturalidad con la que se expresan, la manera en que se corrigen en tono de broma y el hecho de compartir juntos en espacios íntimos refuerzan la idea de que su relación va más allá de una simple amistad.

Cabe recordar que no es la primera vez que se dejan ver juntos en videos publicados en sus redes sociales. En otras ocasiones, tanto Caterin como Mario Alberto habían compartido momentos de cercanía, lo que alimentaba los comentarios de sus seguidores. Sin embargo, hasta ahora no se habían atrevido a verbalizar lo que era evidente para muchos: que entre ellos hay un vínculo romántico.

Los comentarios de los internautas no tardaron en llegar. En cuestión de horas, las publicaciones comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo y felicitaciones. Muchos celebraron la unión de dos figuras tan queridas en el país, resaltando que ambos han logrado destacarse en sus respectivos campos: Caterin en la actuación, con una trayectoria sólida en televisión y teatro, y Mario Alberto en el fútbol, donde fue capitán de la Selección Colombia y referente en equipos nacionales e internacionales.

La relación, que surgió en el ambiente competitivo y de convivencia de ‘Masterchef’, parece haber encontrado un terreno fértil para florecer en la vida real. Los dos han demostrado que, más allá de las cámaras, comparten intereses, risas y momentos que consolidan su unión.

Entre bromas, miradas cómplices y mensajes cargados de cariño, la pareja se proyecta como una de las más comentadas y queridas en la actualidad, uniendo al mundo del entretenimiento con el del deporte en una historia que apenas comienza a escribirse.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.