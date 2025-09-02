La reconocida actriz Andrea Guzmán está de regreso en la pantalla chica con un personaje que promete dar de qué hablar. Caracol Televisión prepara el lanzamiento de su nueva serie ‘La influencer’, y Guzmán interpretará a la villana de la historia: la madrastra de la protagonista, papel que recae en Maritza Matalla Mahecha, interpretado por Mariana Gómez.

Según adelantó la actriz, su personaje estará lleno de intriga, resentimiento y maldad, pues se sentirá avergonzada de su hijastra y buscará a toda costa arruinarle la vida y sacarla de la casa.

La ficción, sin embargo, contrasta radicalmente con su vida personal. En la realidad, Andrea Guzmán no podría estar más feliz. La actriz, recordada por sus múltiples participaciones en producciones de la televisión colombiana, tiene uno de los matrimonios más sólidos del medio artístico.

Desde hace 24 años comparte su vida con Paolo Miscia, un empresario italiano a quien conoció de manera inesperada en una playa de República Dominicana. De esa relación nacieron dos hijas, una de 16 años y otra de 11, quienes completan la familia que la actriz describe como su mayor orgullo.

Andrea Guzmán aclaró si abrirá su relación con su esposo para salvarla

En entrevista con Pulzo, Andrea Guzmán fue consultada sobre un tema que causó controversia: las relaciones abiertas. Con franqueza, la actriz aclaró que no ha pensado en esa posibilidad y que su matrimonio funciona bajo un esquema cerrado. No obstante, se mostró respetuosa frente a quienes deciden explorar otras dinámicas en pareja.

“Aplaudo a quienes deciden abrir su relación si eso les ayuda a salvar el amor. No estoy en ese momento, pero no descarto que la vida pueda llevarnos a considerar esa opción en el futuro”, afirmó.

La actriz también explicó que en algunas ocasiones se han malinterpretado sus declaraciones, pues nunca ha manifestado querer abrir su relación. Por el contrario, aseguró estar felizmente casada y enamorada de su esposo:

“Ese no es mi caso. Estoy felizmente casada, llevo 24 años con mi esposo. No tengo nada en contra de las relaciones abiertas, pero no es mi situación. En este momento estoy en una relación cerrada y no hay planes de abrirla”.

Con su característico sentido del humor, Andrea Guzmán no dudó en lanzar una curiosa afirmación sobre su pareja, a quien describió como alguien muy especial: “Tengo que admitir que llevo 24 años en una relación con un extraterrestre. Con un hombre que no es de este planeta. Siempre me sorprende con detalles, y le doy el crédito a mi esposo, porque me tiene enamorada todos los días”.

Andrea Guzmán habló de su esposo, Paolo Miscia

Al ser consultada por la fórmula para mantener vivo el amor durante más de dos décadas, la actriz confesó que no existe una receta única. Sin embargo, considera que el secreto de su relación radica en la complicidad y en el buen humor:

“No tengo la respuesta exacta para durar tantos años, pero creo que nos reímos mucho juntos, la pasamos bien, nos damos espacios y eso nos ha permitido mantenernos unidos durante tanto tiempo”.

Andrea Guzmán asegura que, aunque su personaje en ‘La influencer’ tendrá poco de entrañable, su vida real es todo lo contrario: llena de amor, compañerismo y estabilidad. Mientras en la ficción su personaje manipula y conspira, en la realidad disfruta de una relación que ella misma califica como única.

El regreso de la actriz a la televisión causaa gran expectativa, pues es reconocida por su capacidad de transformarse en personajes intensos y memorables. Esta vez, con un papel antagónico, promete cautivar a la audiencia de Caracol Televisión, mientras fuera de cámaras continúa cultivando el amor de pareja y familiar que la ha acompañado por casi un cuarto de siglo.

