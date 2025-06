Así como salieron a flote detalles de cómo era el matrimonio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada, la relación de Andrea Guzmán toma más protagonismo por su reciente aparición en ‘Masterchef’ 2025.

¿Quién es el esposo de Andrea Guzmán, de ‘Masterchef’?

El esposo de la actriz Andrea Guzmán es Paolo Miscia, un empresario italiano y experto en marketing digital e inteligencia artificial, con el que lleva 23 años de relación estable, según ella misma ha contado.

Se casaron el 10 de marzo de 2007, consolidando una unión de más de 16 años de matrimonio y más de 20 años como pareja .Ambos tienen dos hijas: Micaela (nacida en 2008) y Martina.

Miscia estudió Negocios y Economía Empresarial, según su perfil de LinkedIn, lo que le abrió camino en el pasado como vicepresidente de mercadeo en Caracol Televisión. Además trabajó en Kantar Media y ha tenido cargos relacionados en empresas como Nokia, Ibope y Discovery.

El esposo de Andrea Guzmán es fundador y CEO de Vertimedios, una firma que asesora en los campos de marketing digital, análisis de audiencias e inteligencia artificial, lo que la ha hecho destacada en el panorama nacional.

Paolo Miscia es un profesional multidisciplinario con amplia experiencia en marketing y tecnología, y actualmente lidera proyectos innovadores desde su propia empresa.

La llegada de la actriz a la pantalla chica como concursante del programa de culinaria de Canal RCN entre celebridades sirve también como oportunidad para recordar una particular confesión que ella hizo sobre su relación amorosa.

Crisis en matrimonio de Andrea Guzmán con Paolo Miscia

Andrea Guzmán describió a su esposo como “un extraterrestre” por su paciencia, apoyo incondicional y sentido del humor, aunque se sinceró sobre lo que calificó como una “crisis” en su matrimonio, sin especificar cuándo se presentó.

“Esas es una de las crisis grandes que yo tengo en mi matrimonio, mi marido no baila y yo soy la más bailarina del mundo y por eso yo en algún momento eso lo sufría”, contó en entrevista en ‘La sala de Laura Acuña’, en 2024.

La bogotana indicó que ella compartía en el baile con sus amigos y su pareja no le veía inconveniente, pero reconoció que en la actualidad no es una situación que disfrute demasiado. Por eso, ha sabido sobrellevar el tema.

“Con los años fuimos explorando qué pasa ahí y él me decía: ‘Fresca, yo estoy bien y tú estás bien y te veo feliz’. Ahora yo ya sé que yo ya no la pasó tan rico viéndolo aburrido viéndome bailar, entonces ya no lo hago tanto”, afirmó.

Lo cierto es que remarcó la buena comunicación que mantienen y que la ha llevado a dejar malos hábitos que tenía en sus relaciones para sentirse mucho más satisfecha en la actualidad.

¿Quién es Andrea Guzmán, de ‘Masterchef’?

Andrea Guzmán, nacida en Bogotá el 22 de octubre de 1977,es una destacada actriz colombiana con una carrera sólida en televisión, cine y teatro desde mediados de los años 90.

Debutó en 1995 en la serie ‘Padres e hijos’, y desde entonces ha trabajado en más de 20 telenovelas, incluyendo papeles reconocidos como Yadira del Pilar Pacheco Pataquiva en ‘Pedro, el escamoso’ (2001) y roles antagónicos en ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘La ex’.

Ha participado en producciones recientes como ‘Dejémonos de Vargas’ (2022), ‘Rigo’ (2023), ‘La influencer’ (2023-2024) y regresó a ‘Pedro, el escamoso’ en su segunda temporada (2024).

En cine, ha actuado en títulos como ‘La captura’, ‘Las cartas del gordo’ y ‘El Yuppie y el Guiso’; en teatro ha mostrado su versatilidad con obras como ‘Chicago’ y ‘Crónica de una muerte anunciada’.

Participa en el formato de ‘Masterchef Celebrity’ Colombia 2025, demostrando su pasión por la cocina y alcanzando gran visibilidad.

