En el marco del lanzamiento de la décima temporada de ‘Masterchef Celebrity’ Colombia, la chef mexicana Belén Alonso no solo sorprendió al público con su llegada al exigente panel de jurados del programa, sino que también compartió, en exclusiva para Pulzo, un detalle muy especial de su vida personal: su relación con el también cocinero Diego Pérez, quien la ha acompañado durante varios años y ahora está con ella en esta nueva etapa en Colombia.

(Vea también: ¿Raúl Ocampo ya echó el ojo en ‘Masterchef Celebrity’? Elogió a famosa y ella se sonrojó)

Él es el novio de la jurado de ‘Masterchef’, Belén Alonso

Durante una entrevista exclusiva con este medio, llena de sonrisas, Diego Pérez Turner, novio de la chef Belén Alonso reveló que lleva una larga relación con la jurado del programa.

Diego, por su parte, también se mostró encantado con el país y agradecido por la acogida que han recibido. “Aquí nos atienden súper bien, la gente colombiana tiene un corazón de oro y nada… ¡nos encanta estar aquí!”, aseguró. La pareja ha tenido la oportunidad de explorar la cocina colombiana más allá de los restaurantes de lujo, y eso ha sido una experiencia que valoran profundamente.

Uno de los momentos más memorables para Diego, según contó, ocurrió en La Guajira, donde probó unas arepas “gigantescas”, rellenas de carne y pollo, que —según su estimación— pesaban cerca de kilo y medio. “Estuvieron sensacionales”, expresó.

Además, recordó con cariño su primer trabajo como cocinero ayudante en Inglaterra, donde tuvo una jefa colombiana. Fue en esa época que se familiarizó por primera vez con la bandeja paisa y se enamoró del Grupo Niche, pues la salsa acompañaba las jornadas de cocina. Desde entonces, la comida colombiana y Belén ocupan un lugar especial en su corazón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sabores Con Causa ANSeR (@saboresconcausa)

¿Quién es Belén Alonso?

Belén Alonso nació en Ciudad de México y es de ascendencia española. Su pasión por la cocina la llevó a formarse profesionalmente en Francia, considerada la cuna de la alta cocina. Esa preparación le dio una visión técnica e internacional que ha marcado su estilo culinario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

En 2010 abrió su primer restaurante, Maison Belén, en el que logró fusionar sabores europeos con ingredientes latinoamericanos, y en 2015 inauguró Maison Ana, una panadería de autor que también ha recibido excelentes críticas por su creatividad y calidad. Sus especialidades están influenciadas por la cocina gallega, especialmente por los productos del mar como los mariscos y pescados, ingredientes que domina con gran destreza.

Además de su carrera como chef y empresaria, Belén ha participado en diversos programas y ‘realities’ gastronómicos en América Latina, donde ha demostrado no solo su talento en la cocina, sino también su capacidad para enseñar, guiar y motivar a nuevas generaciones de cocineros.

Para ella, formar parte del jurado de ‘MasterChef Celebrity’ representa un nuevo reto, tanto a nivel profesional como personal. “Este programa no se trata solo de técnica, sino de emoción, de historias de vida. Aprender de personas que, aunque no son chefs, tienen mucho que decir desde su cultura, su creatividad y su intuición, es una oportunidad que me llena de ilusión”, aseguró a RCN.

La llegada de Belén Alonso a esta edición especial por los 10 años del programa ya marca un antes y un después. Con su energía, experiencia y calidez, promete conquistar no solo a los participantes, sino también a los televidentes colombianos.

* Pulzo.com se escribe con Z