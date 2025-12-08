El Día de Velitas, una de las tradiciones más queridas por los colombianos, volvió a reunir a millones de familias alrededor de la luz, los buenos deseos y la esperanza. Entre ellos, varias figuras del entretenimiento compartieron en Instagram cómo vivieron esta fecha especial.

(Vea también: Qué es mejor entre prender velas en ventana o puerta, el 7 de diciembre: aire de seguridad)

Maluma, Laura Tobón y Carolina Cruz, Rochi Stevenson, entre otros, fueron algunos de los famosos que encendieron la noche con emotivos mensajes y tiernas imágenes junto a sus seres queridos.

(Vea también: Trágico incendio en edificio durante celebración de Velitas; un perro murió entre las llamas)

Maluma publicó una serie de fotografías en las que aparece rodeado de velitas encendidas y acompañado de su familia en una velada íntima. En su cuenta de Instagram escribió: “7 de diciembre en Medallo City”. También compartió imágenes junto a su hija París y su pareja, Susana Gómez

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MALUMA (@maluma)

Por su parte, la presentadora Laura Tobón compartió imágenes llenas de calidez en las que se le ve junto a su esposo y su hijo, disfrutando del ambiente familiar. En su mensaje, contó: “Por ti prendemos nuestras velitas en familia. Abuelita de esta vas a salir , por tu pronta recuperación”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Tobón (@laura_tobon)

Carolina Cruz también iluminó las redes con una publicación en la que mostró su celebración familiar. La presentadora compartió fotos de las velitas desde Madrid, España.

“Todo me imaginé en la vida menos estar hoy, aquí, prendiendo velitas y dándole las Gracias a Dios por tantas bendiciones y oportunidades para mi familia, para la gente que amo y para mi en este 2025. La vida me ha enseñado que vivir en Dios, con gratitud e infinita fe, es y será el camino. No se pierdan en la última foto, la luna que estoy viendo en estos momentos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚 𝑪𝒓𝒖𝒛 ᴏsᴏʀɪᴏ~Presentadora (@carolinacruzosorio)

Ana Karina Soto

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐀𝐍𝐀 𝐤𝐀𝐑𝐈𝐍𝐀 𝐒𝐎𝐓𝐎 (@karylamas)

Laura Barjum

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura BARJUM (González) (@laurabarjum)

Alejandro Estrada

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ALEJANDRO ESTRADA (@alejoestrada)

Diana Hoyos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diana Hoyos (@dianahoyosmusic)

Andrés Cepeda

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrés Cepeda (@andrescepeda)

Richie Stevenson

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rochi | Tv Host 📺| Speaker 🎤 (@rochistevenson)

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C A M I L O (@camilo)

En las imágenes de todos ellos quedó registrado no solo cuántas velitas encendieron, sino también la manera en que decidieron celebrar, ya fuera en casa o en exteriores, rodeados de sus seres queridos. Así, los famosos iluminaron la noche y conectaron con millones de colombianos que también celebraron esta tradición que marca el inicio oficial de la Navidad

