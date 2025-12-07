El Día de las Velitas, celebrado cada 7 de diciembre, marca el inicio de la temporada navideña en Colombia y constituye una de las tradiciones más queridas del país. La fecha combina un fuerte arraigo cultural con expresiones de fe, ya que coincide con la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es por esto que las familias suelen reunirse para encender faroles y velas que dan brillo a calles, balcones y patios, creando un ambiente cargado de simbolismo y unión.

Además del componente festivo, la fecha se ha convertido en un momento especial para quienes buscan fortalecer la esperanza, la armonía y la gratitud. Uno de los rituales más populares es el altar de velitas, que consiste en destinar un pequeño espacio del hogar a velas, flores y objetos asociados con la prosperidad, como monedas o granos. Este rincón actúa como recordatorio de los logros del año y de las metas que se esperan alcanzar en el ciclo siguiente, siempre acompañado de un sentimiento profundo de gratitud.

Otro ritual ampliamente mencionado es el de “liberación de cargas”. Este ejercicio consiste en escribir en un papel aquello que se desea dejar atrás, como tensiones, preocupaciones o experiencias negativas. Ese papel se quema con cuidado usando una vela blanca, la cual simboliza renovación y limpieza espiritual. Para potenciar el ambiente, el uso de incienso de lavanda o sándalo, aromas asociados con calma y claridad.

El encendido de velas con intenciones específicas. En este caso, cada persona puede pronunciar afirmaciones positivas mientras prende cada vela, enfocándose en deseos para el nuevo año y en expresiones de gratitud por lo vivido. Este gesto busca fortalecer la esperanza y favorecer la concentración en metas personales o familiares.

La elección del color de la vela también tiene un significado especial: el rojo se asocia con el amor, el blanco con la paz, el amarillo con la prosperidad, el naranja con la vitalidad, el rosado con la salud, el verde con la abundancia, el morado con la estabilidad emocional, el azul con la armonía familiar y el café con la fortaleza.

