La presentadora Carolina Cruz abrió su corazón en el pódcast ‘A_notelo_’ y confesó que convivió con el actor durante 11 años, tiempo en el que formaron una familia estable. Sin embargo, aunque siempre soñó con casarse y construir un hogar tradicional, ese paso nunca se dio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Carolina Cruz explota contra quienes la critican por su apariencia física y así se defendió)

“Nunca me casé con el papá de mis hijos, con quien conviví 11 años y tuve a Matías y Salvador. Yo quería hacerlo, pero él nunca quiso. Y así pasaron las cosas”, expresó con sinceridad.

La presentadora admitió que uno de sus mayores errores fue haber sido “demasiado complaciente” en la relación. “No sé si es un defecto que tengo, pero siempre fui una persona que quiso darle gusto a todo el mundo. Evitaba discusiones incómodas para no crear conflictos”, dijo.

Lee También

Esa actitud la llevó a callar sus deseos y a aceptar circunstancias que en realidad no la hacían feliz. Aunque muchas personas le decían que casarse por la iglesia no garantizaba que una relación perdurara, ella considera hoy que ese compromiso sí habría fortalecido su unión. “Sí me arrepiento, creo que todo hubiera sido diferente”, afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A-nótelo Podcast (@a_notelo_)

A pesar de su separación, la presentadora destacó que actualmente mantiene una relación “muy bonita y madura” con Palomeque. Ambos priorizan por completo el bienestar de sus hijos.

“Ahora la relación es súper bien. Cuando decidimos no estar juntos, entendimos que la prioridad son los niños. Nuestros días en familia en Navidad son hermosos. Somos buenos seres humanos y lo que más nos interesa no es que nuestros hijos sean los más exitosos, sino que sean felices y bondadosos”, aseguró.

En el pódcast también profundizó en las razones que llevaron a la ruptura. Recordó que, aunque hubo momentos en los que el matrimonio parecía la mejor opción, nunca lo formalizaron porque fue una decisión tomada por ambos, aunque hoy reconoce que ella renunció a expresar su verdadero sentir.

“Yo sí creo que ese sacramento si existe es por algo, o sea, no existe por qué sí. Y si existe, yo sí creo que fortalece de alguna manera la relación en pareja”, añadió la presentadora.

“Debí ser más fuerte y decirle: ‘yo me quiero casar; si tú no te quieres casar, es tu problema’. Fui muy permisiva durante la relación”, reflexionó.

Cruz, explicó en su podcast ‘Mi mundo, mi huella, mi verdad’, que en su relación con Palomeque, ella fue permisividad, pero no se refiere a infidelidad o maltrato, sino a no manifestar sus desacuerdos por temor a crear conflictos.

“Fui muy permisiva al no decir lo que no me parecía. Si él se iba un mes a grabar a otro lugar, yo decía que no importaba, porque confiaba en él. Yo era cero tóxica”, relató.

Sin embargo, reconoció que esa actitud tuvo consecuencias. “El problema con estas negociaciones silenciosas que hacemos en pareja es que creemos que está bien, y no está bien. Esa falta de comunicación nos fue distanciando”, concluyó.

Hoy, desde la madurez, la presentadora mira al pasado con gratitud, pero también con la claridad de que su historia pudo haber tomado un rumbo distinto si hubiera defendido con más firmeza sus deseos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.