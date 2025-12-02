El cantante de música popular Giovanny Ayala se reencontró este martes 2 de diciembre con su hijo Miguel Ayala, quien fue rescatado junto con el mánager Nicolás Pantoja después de haber permanecido secuestrados desde el 18 de noviembre. El regreso de ambos se logró en una operación del Gaula de la Policía.

En medio del emotivo momento, Ayala expresó su gratitud con las autoridades por el regreso de los dos jóvenes. “Qué bendición tener a nuestros muchachos de nuevo con toda la familia, qué Navidad tan bonita que nos da la Policía”, manifestó el artista.

Por su parte, Miguel Ayala relató lo vivido durante los días en cautiverio y describió la experiencia como un periodo angustiante, marcado por el temor y las difíciles condiciones en las que fueron retenidos. “Los primeros días fueron horribles, en serio, no podíamos dormir, con miedo a que nos asesinaran, supongo que yo creo que no nos iba a pasar nada peor que lo que nos pasó a nosotros. (…) pero gracias a Dios por ayudarnos, con el hambre, con el humo, muchísimas gracias a Dios”, afirmó.

El rescate se produjo luego de labores de inteligencia que permitieron ubicar el punto donde estaban siendo mantenidos. De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, los dos hombres fueron hallados en el suroccidente del país, en el municipio de La Sierra (Cauca). Allí, dijo el funcionario, estaban en unas carpas improvisadas en el monte.

“Básicamente, en unas carpas ahí metidas en el monte. Unas carpas improvisadas, de alguna manera, a la intemperie. Pero sobre todo infrahumanas. Privarlos de la libertad y someterlos al terror de que los podían asesinar si no pagaban el dinero que estaban exigiendo por el secuestro, por liberarlos; a eso me refiero con infrahumano”, afirmó Sánchez. Las autoridades confirmaron que ambos se encuentran fuera de peligro y en proceso de valoración médica.

El caso despertó enorme preocupación entre los seguidores del artista, quienes durante semanas enviaron mensajes de apoyo a la familia. Con el reencuentro ya concretado, Giovanny Ayala agradeció nuevamente el operativo que permitió que su hijo y su mánager regresaran sanos y salvos a su hogar.

