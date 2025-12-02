El rescate de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, tomó por sorpresa a su familia y a sus seguidores, quienes no esperaron que el joven artista fuera secuestrado, luego de haber estado en una presentación. El caso es que, gracias a una fuerte labor por parte de las autoridades, se pudo dar con el paradero del cantante.

Justamente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le confirmó a Blu Radio que Miguel estaba metido en unas carpas improvisadas en el monte en el suroccidente del país, en el municipio de La Sierra (Cauca), tras una operación de la Policía Nacional y también con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Básicamente, en unas carpas ahí metidas en el monte. Unas carpas improvisadas, de alguna manera, a la intemperie. Pero sobre todo infrahumanas. Privarlos de la libertad y someterlos al terror de que los podían asesinar si no pagaban el dinero que estaban exigiendo por el secuestro, por liberarlos; a eso me refiero con infrahumano”, mencionó el jefe de esta cartera a ese medio.

De acuerdo con lo mencionado por Sánchez, los culpables serían parte de la delincuencia común, pero es un dato que está por confirmarse, ya que en la zona también operan disidencias de Iván Mordisco y un criminal llamado alias ‘Marlon’.

Asimismo, se confirmó que en el operativo fue capturada una persona. Hasta el momento, continúa la operación de evacuación. Igualmente, no hubo recompensa en este caso, ya que el rescate se dio por labores de inteligencia de las autoridades que terminaron con el paradero de Miguel Ayala.

El ministro de Defensa destacó que la zona donde fue encontrado el cantante de música popular era de difícil acceso y completamente inhóspita, lo que resalta la labor de las personas que hacen parte de la Policía, la Fuerza Aeroespacial Colombiana para llegar hasta allí y llevar a cabo el recate del artista que fue secuestrado el pasado 20 de noviembre.

