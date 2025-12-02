Buena noticia para el país iniciando diciembre. Se confirmó la liberación de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular colombiana Giovanny Ayala y su mánager, quienes fueron secuestrados desde hace más de 20 días en el Cauca.

Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló en Blu Radio y dio detalles de cómo fue el rescate del conocido artista.

“Estoy llamando a Giovanny Ayala, su hijo fue liberado y el mánager. Una ejecución impecable de héroes de la patria, policías valientes. Están en perfectas condiciones, ahorita vamos a compartir cómo los teníamos en unas condiciones prácticamente infrahumanas. Estaban en unas carpas metidos en el monte, en el suroccidente del país. En la Sierra Cauca, con el apoyo del Ejército y la Fuerza Aeroespacial. Al parecer, es delincuencia común, estaban pidiendo 7.500 millones de pesos por ellos”, dijo el ministro.

Según El Tiempo, los secuestradores exigían un rescate de 7.500 millones de pesos colombianos. Durante todo el proceso, Sánchez mantuvo comunicación directa con Giovanny Ayala, transmitiéndole la importancia de confiar en la Fuerza Pública para la liberación de su hijo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y dar con la captura de los responsables. Hasta el momento, de forma preliminar, se sabe que hay una persona detenida, quien sería el que los estaba custodiando en el cautiverio.

