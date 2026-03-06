La televisión latinoamericana se encuentra de luto por la muerte de la actriz mexicana Ana Luisa Peluffo, recordada por su participación en la telenovela Marimar. La artista falleció a los 96 años en el estado de Jalisco, según confirmó su familia mediante un comunicado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Vecindad de ‘El Chavo’, de luto por muerte de una integrante: “Lamentamos profundamente”)

De acuerdo con la información conocida, la actriz murió rodeada de sus seres queridos en su rancho ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, donde vivía durante sus últimos años. Sus familiares también pidieron respeto por el duelo y señalaron que las ceremonias fúnebres se llevarán a cabo de manera privada.

Peluffo desarrolló una trayectoria artística de más de siete décadas, consolidándose como una figura del cine mexicano y de la televisión. A lo largo de su carrera participó en más de 160 películas y numerosos proyectos televisivos, lo que la convirtió en una de las actrices más reconocidas de su generación.

Lee También

En la telenovela Marimar, protagonizada por Thalía, interpretó a Selva, la dueña de una cantina en el pueblo ficticio de San Martín de la Costa, uno de los escenarios clave de la historia.

Además de su paso por la televisión, la actriz también fue recordada por su papel dentro del Cine de Oro mexicano, etapa histórica del cine en ese país en la que varias producciones alcanzaron gran popularidad en América Latina. Su legado artístico la posicionó como una de las intérpretes más representativas de esa época.

¿Quién era Ana Luisa Peluffo?

Fue una de las figuras más reconocidas del cine y la televisión mexicana, con una carrera que se extendió por más de siete décadas dentro de la industria del entretenimiento en México.

Nació el 9 de octubre de 1929 en Querétaro y desde joven se vinculó con el mundo artístico. Con el paso de los años logró consolidarse como una de las actrices más recordadas del llamado cine de oro mexicano, etapa en la que numerosas producciones alcanzaron gran éxito en América Latina.

Su carrera también llamó la atención por momentos que marcaron la historia del cine mexicano. Peluffo fue una de las primeras actrices en protagonizar escenas consideradas audaces para la época, como el primer desnudo en una producción mexicana.

Con el paso del tiempo, su trabajo la consolidó como una figura emblemática de la actuación en México, recordada tanto por su extensa filmografía como por su presencia en algunas de las producciones más representativas del cine y la televisión latinoamericana.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos