El actor colombiano Lucho Velasco reveló públicamente por quién votará en las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo, una jornada clave dentro del calendario electoral de 2026 en Colombia.

Ese día, los ciudadanos no solo elegirán el nuevo Congreso de la República, sino que también participarán en las consultas interpartidistas de distintos sectores políticos que buscan definir a sus candidatos para la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo.

En medio del ambiente político que vive el país, varias figuras públicas y artistas han comenzado a expresar sus posiciones y preferencias electorales. Ahora, Velasco se suma a ese grupo de celebridades que han decidido compartir con sus seguidores su postura frente a los comicios.

El actor también fue tendencia este jueves 5 de marzo luego de que se recordara su participación en la película sobre el almirante José Prudencio Padilla, producción en la que compartió escena con el actor estadounidense Cuba Gooding Jr. y en la que también apareció el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro.

¿Por quién votará ‘Lucho’ Velasco?

En su intervención en el video, el actor considera que “En esta ocasión vengo a hablarles de un tema bastante álgido, un tema que nos atañe a ustedes, a mí, al país en general, al futuro de nuestros hijos y al futuro de esta Colombia que tanto amo. Es el tema político”, expresó el actor en el video.

Velasco también señaló que, aunque no suele participar abiertamente en discusiones políticas, en esta oportunidad siente que es su deber como ciudadano analizar las propuestas de los aspirantes y tomar una decisión informada de cara a las consultas presidenciales.

Durante su intervención explicó que ha estado revisando con detenimiento a los distintos candidatos que participarán en las consultas del 8 de marzo. En total, son 16 aspirantes que buscan convertirse en los representantes de sus respectivas coaliciones para competir en la primera vuelta presidencial.

Según el actor, dentro de ese grupo hay candidatos que le causan afinidad, otros que no lo convencen del todo y algunos a los que definitivamente no apoyaría para ocupar un cargo público. Luego de analizar las diferentes opciones, dijo haber tomado una decisión.

Velasco manifestó que votará por el economista y exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, quien participa en la llamada Gran Consulta por Colombia, una alianza de sectores de centro y derecha.

En el video, el actor explicó las razones que lo llevaron a respaldar al exfuncionario. De acuerdo con sus palabras, considera que Pinzón reúne varias cualidades que podrían convertirlo en un buen presidente para el país.

“El doctor Pinzón es un hombre que ha demostrado ser íntegro, tener carácter y capacidad de decisión. Es un hombre de familia, un hombre joven y con liderazgo. Siento que puede llegar a ser un gran presidente para Colombia”, afirmó.

Velasco también señaló que se identifica con varias de las ideas y propuestas del exministro. Además, aseguró que el país necesita líderes con firmeza para enfrentar los retos actuales y construir un mejor futuro.

En su mensaje final, el actor invitó a los colombianos a reflexionar cuidadosamente antes de votar en las consultas presidenciales.

“Este 8 de marzo piensen con conciencia por quién votar. Yo ya tomé mi decisión y será el doctor Pinzón. Cuenta con mi voto porque creo que es una persona que puede ayudar a sacar adelante al país”, concluyó.

Con este pronunciamiento, ‘Lucho’ Velasco se suma a la lista de figuras públicas que han decidido expresar abiertamente sus preferencias políticas en medio de un proceso electoral que marcará el rumbo del país en los próximos años.

