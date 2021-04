La reaparición de ‘Manín’ desde el estreno de ‘La reina del flow’ ha causado miles de reacciones. Muchos lo odian por haberle causado tanto mal a Yeimy y se sorprendieron al verlo con vida y con un radical cambio de ‘look’.

Al final de la primera temporada de la serie de Caracol Televisión, ese personaje, interpretado por el actor Lucho Velasco, había sido baleado en un cruce con la policía, muchos lo creían muerto, pero su regreso fue con todo: calvo, con una imagen lúgubre y amenazando a la protagonista de la producción.

En diálogo con Noticias Caracol, el artista contó el éxito que ha tenido su personaje, que es admirado en todo el globo.

“No se imaginan lo que me escriben en el mundo entero. La gente, no sé cómo hace para ver la señal del canal, y están enloquecidos”. Agregó que Francia es uno de los lugares en donde la serie ha conseguido más fanáticos.

En ese sentido, dijo que desde todos los países en que fue emitida la serie le preguntaban por las palabras que usó en la primera temporada. Contó que, incluso, le tocó hacer un diccionario.

Sobre su papel en la novela que ha marcado altos niveles de audiencia desde el principio, Velasco contó que su ambición es desaparecer a Yeimy. “La misión del ‘man’ es acabarle la vida y todo lo que la rodea”.

A propósito de la nueva apariencia de ‘Manín’, el actor contó que estuvo a punto de quitarse las cejas y que, afortunadamente, no alcanzó.

“Menos mal no me las afeité, están pintadas. Yo me las iba a afeitar y cuando estaba con todo listo me dijeron: ‘No vaya a hacer eso, que no le vuelven a crecer'”.