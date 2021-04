Es una lástima —dijeron muchos— que solo se hubiera tratado de un sueño, pues la química entre ambos es casi palpable en ‘La reina del flow’, la novela que mandó en niveles de audiencia durante su estreno.

En la secuencia —que fue muy comentada en redes, tanto que se hizo tendencia— Yeimy visitó a su enemigo en la cárcel para mostrarle una canción.

Sin embargo, la llegada del personaje interpretado por Carolina Ramírez, actriz que reconoció que antes no le gustaba el reguetón, terminó en una visita conyugal que encendió sensaciones en las comunidades virtuales.

Sin embargo, cuando la escena estaba a punto de llegar al clímax, Yeimy se despertó y terminó el sueño. No solo se acabó la fantasía para ella, sino para los seguidores de la serie de Caracol Televisión.

De inmediato, en redes sociales reclamaron por la escena. Muchos lamentaron que solo fuera un sueño y así lo hicieron saber.

Estos son algunos de los mensajes luego del sueño mojado de Yeimy:

ERA UN SUEÑO DE ELLA, ANDA AMIGA JAJJAJAJAJAJA YO PENSABA QUE IBA A SER DE ÉL #ReinadelFlow2

