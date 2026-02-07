Juan Carlos Pinzón reveló recientemente estuvo cerca de ser el reemplazo de Miguel Uribe Turbay en la consulta del partido del uribismo, esto luego del lamentable atentado ocurrido el 7 de junio y que cobró la vida del entonces senador. El exministro actualmente está en el tarjetón de la ‘Gran consulta por Colombia’, que el 8 de marzo definirá el candidato de la centroderecha, pero, meses atrás, fue tenido en cuenta para ser contendiente en el Centro Democrático.

El hoy candidato aseguró en Noticias RCN que fue contactado por José Obdulio Gaviria y otros miembros del partido de derecha para que reemplazara al fallecido congresista en la consulta interna que dejó a Paloma Valencia como ganadora.

“Me buscó gente del Centro Democrático y me dijeron que, si Miguel no se recuperaba, tomara el lugar de él en la consulta”

Cuenta @PinzonBueno en #CandidatosEnLaRedacción pic.twitter.com/S8HTX4XDjk — Maritza Aristizábal (@Maryaristizabal) February 5, 2026

Álvaro Uribe Vélez le pidió a Juan Carlos Punzón no unirse al Centro Democrático

Ante tal propuesta, el otrora canciller se contactó inmediatamente con el expresidente para saber su opinión. “Yo le pedí cita al presidente Uribe y me reuní con él, porque soy el único candidato que trabajó en su gobierno, entonces yo tengo la confianza de poder hablar con él”, dijo en RCN.

Después de una visita y una larga charla, el exmandatario le dijo a Pinzón que no le parecía buena idea que entrara a la consulta del Centro Democrático porque se había definido mantener a miembros acérrimos del partido.

“Le dije: ‘presidente, esto me está proponiendo gente de su partido’, y él me dijo: ‘Hombre, Juan Carlos, yo no creo que nadie nuevo pueda entrar ahora al partido… los candidatos se van a escoger dentro del partido'”, agregó el exministro del gobierno de Juan Manuel Santos.

Frente a eso, Uribe, según dijo Pinzón, le propuso que buscara otras alternativas para una candidatura presidencial y fue así que aterrizó en la ‘Gran consulta por Colombia’ en la que, curiosamente, estará Paloma Valencia en representación del Centro Democrático.

